四川智造／佔馬來西亞8%手機銷量　「東南亞小王子」來自宜賓

▲四川宜賓臨港新區展示中心。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、鄭思楠、韋依蘋／四川報導

宜賓市位於川南經濟區，近年推動供給側改革，轉型智能製造產業。目前宜賓智能製造產業規模已位居西部前茅，川南首位，甚至有專攻海外市場的手機品牌，一年能創造10億人民幣、約台幣43億元的產值，由於廠商主要瞄準東南亞，因此還有「東南亞小王子」的稱號。

「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動8日前往宜賓臨港經濟開發區城市展廳，當中展示宜賓各種智產品，涵蓋手機、芯片、屏幕等核心零部件。此外，還從方案設計、研發中心、金融供應鏈，拓展到電腦、機器人、智慧醫療、智慧教育、智慧家居、智慧型穿戴等電子信息產業領域。

▲四川宜賓發展智能製造，連接貴州、雲南。（圖／記者曾俊豪攝）

展廳工作人員介紹，宜賓距離成都約260多公里，過去的經濟產業以「白加黑」為主，也就是白酒與煤炭。當地政府在2016年7月30日與深圳市手機行業協會對接合作，三年多的時間，智能製造產業已有崛起之勢。

現場還展示許多鮮少人聽過的手機品牌，有「東南亞小王子」稱號的「領歌」，也是在宜賓設廠的大陸本土廠商之一。《成都商報》曾報導，這家業者的手機銷往東南亞的馬來西亞、泰國、越南、俄羅斯、歐洲與非洲，在當地受歡迎程度，甚至可用「網紅」來形容。

▲四川宜賓近年產業轉型，由工業變為「智造業」。（圖／記者曾俊豪攝）

報導提到，領歌手機完全在大陸境內研發、生產，與其他品牌的區隔，則是領歌手機適用的網絡不是4G，也不是5G，而是主打3G以及部分剛升級為4G的市場。以馬來西亞為例，領歌的銷量佔市場8%，年銷售20萬部，若加上其他40多個國家，領歌一年能賣出400萬部手機創造10億人民幣、約台幣43億元的產值。

政府資料顯示，宜賓2018年全市生產手機2700萬部，今年將可達8000萬部，明年進一步提升至1.5億部，大陸手機前30強企業已有8戶落地宜賓，預計今年實現銷售收入超過2100億元（單位：新台幣，下同），明年衝刺4300億元，全面達產後可實現銷售收入超過8600億元。

▲宜賓臨港經濟開發區城市展廳體驗智軌電車駕駛。（圖／記者曾俊豪攝）