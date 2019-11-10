進博會／醫美級保濕力發燒！　閉幕日「東森自然美」訂單連發

▲東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會，11月10日閉幕式前，上午有採購商前來簽約。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

第二屆中國國際進口博覽會今（10日）閉幕，攜「六大系列護膚新品」參展的東森自然美首次亮相，就吸引過百家採購商洽談合作，其中堪稱醫美級保濕保養品的超效保濕水光系列，廣受消費者青睞，鎖水保濕力突破傳統玻尿酸約10倍，有採購商完成簽約後不久便原路返回，修改金額加單。

本屆進博會上，東森自然美特選台灣研發團隊主導的奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列登陸，並先行於上月26日舉辦發布會。

▲▼東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會。

綜合10月發布會對接的141家業者，以及11月5到10日進博會期間接洽的過百位採購商代表，東森自然美執行長林燕玲表示，在上述表達合作和採購意象的企業中，目前有超過20家正密切的磋商中，並有4家業者已經談妥，先行於展會閉幕前，赴自然美展位簽署採購合約。

東森自然美展位位於6.1品質生活館，10日四家談妥合約的企業代表陸續出席簽約儀式，並由執行長林燕玲進一步介紹東森自然美商品、於現場體驗試用等。

▲▼東森自然美與採購方簽約，圖右為自然美執行長林燕玲。

在已簽署的採購中，富含γ-PGA最強保濕成分和玻尿酸的「超效保濕水光系列」，可立即打造肌膚天然活性鎖水層，最受到青睞；另添加益生菌，可舒緩肌膚、抗氧化的PS美美妍系列內涵多款面膜、眼霜等品項，不只包裝設計討喜，性價比也迎合年輕消費者口味，均非常受到採購商歡迎。

除了本次參展的六大系列外，還有業者主動詢問青春系列、子品牌「Bio up法妮迪」等未在進博會亮相的自然美產品。

林燕玲表示，進博會是自然美去年獲東森投資「強強聯手」，加碼研發投入後，宣示改變的一個重要開端，東森自然美將持續帶給兩岸消費者最新、最好、最優質成分的產品，整合線下實體美容店與線上渠道資源，進一步在電商、零售、新媒體營銷等領域拓展全通路布局。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會。