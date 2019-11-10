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天貓雙11強打進口牌　不受貿戰影響「願助美中小企進入中國」

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▲▼ 阿里巴巴,天貓,淘寶,天貓進出口事業群總經理劉鵬。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲天貓進出口事業群總經理劉鵬。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／杭州報導

天貓「雙11全球狂歡節」即將在11日凌晨登場，今年天貓強打「國際牌」，參與活動的海外品牌及商品數大增，也令人好奇，電商業務是否受中美貿易戰影響。天貓進出口事業群總經理劉鵬受訪表示，貿易戰對跨境進口業務沒有影響，他們更關心的是，如何透過天貓、透過阿里的技術，協助美國乃至全球的中小企業進入中國市場。

劉鵬10日下午在阿里巴巴杭州總部受訪，介紹今年雙11的情況，他表示，雙11舉辦至今已超過10年，中國消費者的習慣也在改變，90後新一代年輕消費群體正在崛起，他們更懂得享受生活，也是進口商品的最新的消費主力。

▼阿里總部門口的「雙11」佈置。

▲▼ 阿里巴巴,天貓,淘寶,天貓進出口事業群總經理劉鵬。（圖／記者蔡紹堅攝）

除了90後，另一股新的消費力道來自低線城市，劉鵬指出，過往的消費主力都集中在北京、上海等一線城市，但最近一些三、四線城市的用戶數增加得很快，購物的趨勢會跟隨一、二線城市的流行，並更聚焦在母嬰、美妝等商品。

中國國際進口博覽會10日在上海閉幕，緊接著就是「雙11」購物節，天貓也強打「國際牌」。劉鵬表示，今年有來自全球78個國家地區、超過2.2萬個國際品牌參與天貓雙11，天貓日前更發佈了「網紫大道」計畫，邀請到國際明星金卡戴珊（Kim Kardashian）、蕾哈娜（Rihanna）旗下的品牌KKW FRAGRANCE、Fenty Beauty一同參與。

▼天貓「網紫大道」計畫。

▲▼天貓網紫大道。（圖／阿里巴巴）

劉鵬指出，他們期望透過內容IP與達人店的模式，由「網紫」來接觸用戶，以社交、直播等方式向用戶推薦商品，尤其是有影響力的明星，更能將他們的影響力擴散到商品宣傳上。

此外，也有記者關心「中美貿易戰」是否對天貓的進口業務產生已響，劉鵬表示，貿易戰對跨境進口業務沒有影響，因為不管是美國的商品，還是中國消費者的消費廣度，都在正常進行。

劉鵬強調，天貓更關心的是，如何透過天貓國際，透過阿里巴巴的技術，幫助美國的中小企業，幫助全世界的中小企業進入中國市場。

▼「雙11」正巧碰上「進博會」，許多外媒記者從上海來到杭州採訪。

▲▼ 阿里巴巴,天貓,淘寶,天貓進出口事業群總經理劉鵬。（圖／記者蔡紹堅攝）

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