第二屆進博會意向成交711.3億美元　較首屆增23%

▲第二屆中國國際進口博覽會閉幕新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

「第二屆中國國際進口博覽會」今（10日）於上海國家會展中心閉幕，根據統計，本屆累計意向成交金額按一年計，達711.3億美元，較首屆578.3億美元增加23%。6天展會期間，吸引91萬人進場觀展，首次發表的新產品、技術或服務超過391件。

中國國際進口博覽局副局長孫成海10日下午召開記者會，由商務部新聞發言人高峰主持，說明5到10日舉辦之第二屆中國國際進口博覽會成果。





▲第二屆中國國際進口博覽會，在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝）

根據統計，本屆共有181個國家和地區及組織，超過3800家企業參展，64個國家在國家綜合展區展出，總展覽面積36萬平方公尺，162個外國政府代表團與會，超過50萬名海內外專業採購商註冊報名，其中超過7000位海外採購商較去年大幅成長。



對於下一屆進博會舉辦，孫成海說，目前已有超過230家企業報名參家企業展，總參展面積8.4萬平方公尺。為進一步實現科學合理的展區布局，第三屆進博會企業展區將分為「技術與設備」、「消費品和智慧生活」、「食品和農產品」、「服務和健康」四大主題，設置服務貿易、汽車、消費品、技術裝備、醫療器械和醫療保健、食品及農產品六大展區。

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