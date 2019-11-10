進博會／自然美獲過百採購商青睞　超效保濕、益生菌面膜受歡迎

▲東森自然美參展第二屆中國國際進口博覽會，專業美容師對企業代表介紹產品。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

「第二屆中國國際進口博覽會」將於今（10日）閉幕，初登板的天然美妝護膚品牌—東森自然美，藉進博會開展前先行舉辦「六大系列護膚新品」發布會的高人氣，於展會期間已累積有過百家採購商前來洽談合作，其中以「最強鎖水」的超效保濕水光系列，和添加益生菌的PS美美妍系列面膜最受歡迎。

進博會於5到10日於上海國家會展中心舉行，東森自然美首度亮相進博會，於品質生活館參展，推出奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列等「六大系列護膚新品」與會，更先於10月26日舉辦發布會，增加產品曝光，並與長三角地區合作夥伴率先對接。

林燕玲說，進博會是自然美宣示改變的一個重要開端，上個月底，自然美邀請141家企業、共192位嘉賓參與新品發布會，到目前已經有超過20家來自零售、批發、電商等領域的業者展現高度興趣，譬如有做線下美容店的系統，希望引進我們的產品，或是電商業態的合作。

而在6日後開放各類型採購商、專業觀眾入場期間，累積超過百家企業代表來洽談合作。自然美方面表示，許多以電商平台為通路的採購商，對於功效強的超效保濕水光系列，和包裝與品牌設計活潑、適合年輕族群的PS美美妍系列最受歡迎。

據了解，會拓展合作夥伴，自然美於展會上曾釋出低至3.5折的超殺折扣，包括單筆訂單按100萬到200萬元人民幣以上不等價格，提供優惠折扣，和5到10%的樣品支持等。目前，東森自然美還將於10日展會閉幕前一早，與四家企業在展位上，就進博會期間洽談訂單，舉行簽約儀式。

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