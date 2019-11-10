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進博會／台灣「食尚選物」登陸　新竹貢丸、米粉大排長龍

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▲▼第二屆中國國際進口博覽會台灣參展商。（圖／記者陳政錄攝）

▲第二屆中國國際進口博覽會上，台灣參展商的食品吸引人潮。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

鎖定大陸14億人口內需市場，今年共有128家台商登陸上海「第二屆中國國際進口博覽會」，面對50萬大陸境內和7000位海外採購商、專業觀眾，台灣品牌們紛紛以美食攻收攏人氣，其中以來自新竹的貢丸、米粉最受歡迎，現場大排長龍。有連續第二年參展的台商於昨（9日）表示，今年採購商類別更加多元，整體效益預計較去年成長3成左右。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會台灣參展商。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼8展館內的台灣參展商區域。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

第二屆中國國際進口博覽會在上海國家會展中心舉行，共有181個國家、地區和組織，超過3800家企業參展，其中台商128家，透過外貿協會、高雄世貿會展協會等接洽海峽兩岸經貿交流協會（報名參展），或大陸台商自行報名，而為數較多的中小企業，多集中在8.1、8.2館的食品及農產品展區，8.2館更以「食尚選物」為主題集聚為台灣展區。

在本屆參展的台商中，有包括金蘭醬油、海瑞貢丸、味一、台灣蔬菜湯養生館、大友食品、糖村等連兩年參展企業，也有虎牌米粉、瓜瓜園、得意中華、老媽拌麵等新面孔。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會台灣參展商。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

在6日開放高層、政府採購團外的各類採購商和專業觀眾入場後，位在競爭激烈的食品展區，台商祭出「美食誘惑」吸引人潮，以熟食的海瑞貢丸、虎牌米粉、點線麵等攤位，和茶葉業者較受歡迎。海瑞貢丸經理翁新閔表示，去年準備了200公斤一下就被掃光，今年特別準備了500公斤應戰。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會台灣參展商。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣美食吸引人潮。

隨近期大陸豬價上漲，翁新閔說，大陸消費者對肉製品選購也更加謹慎，而台灣品牌質量高，自然帶來高詢問度，預計今年效益較去年成長3成左右；金蘭醬油大陸業務經理楊伯盛表示，去年藉由首屆進博會、北京食品展等，成功與大陸盒馬先生、百聯等通路合作，因此今年也帶來松露系列、親子系列以拓展在通路上架的品項數量。

同樣在大陸力推新品的還有虎牌米粉，首次把新品蚵仔麵線帶到進博會；台灣蔬菜湯養生館總經理游惠堂也是第二年參展，他說第一年的訂單均有成交，因此本屆也帶來不少新開發的產品試水溫，抓住大陸的健康產業商機，就今年的情況來看，採購商有更多元、務實的趨勢，且在留住老客戶、拓展新客戶下單的情況下，今年效益應能穩定成長。

▼金門高粱、老媽拌麵等台商參展。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會台灣參展商。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼第二屆中國國際進口博覽會台灣參展商。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼台商參展第二屆中國國際進口博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

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