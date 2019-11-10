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「類海外婚攝」興起　業者3D後製各國知名浪漫美景

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▲婚攝新選擇「類海外婚攝」興起

▲「類海外婚攝」興起　3D後製各國知名浪漫美景。（圖／桃園Halo婚紗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

藝人賈靜雯和修杰楷去年在巴黎鐵塔下，拍下甜蜜婚紗照，夢幻的場景和異國的風情，引發許多新人拍攝婚紗的浪漫暇想；然新人因受限荷包及時間考量，無法比照，桃園知名婚紗業者推出「類海外婚攝」的服務，將各國知名浪漫美景透過3D後製，給新人恍如身歷其境、浪漫又享婚！▲婚攝新選擇「類海外婚攝」興起

▲「類海外婚攝」經3D後製各國知名浪漫美景的婚紗照，恍如身歷其境。（圖／桃園Halo婚紗提供）

從事婚攝工作多年的婚紗業者Jerry表示，到知名景點拍攝婚紗，是許多新人的需求與憧憬，因此，每年至少都會陪著上百組新人上山下海， 甚至海外跟拍也都是常態，但他在海外跟拍常聽到新人的抱怨和爭執，真相是到海外拍攝婚紗，除了氣候問題，還有當地風俗民情跟行程緊湊、價格高昂等，所以並沒有大家想的那麼夢幻！▲婚攝新選擇「類海外婚攝」興起

▲▼婚攝新選擇「類海外婚攝」興起，為新人省荷包。（圖／桃園Halo婚紗提供）▲婚攝新選擇「類海外婚攝」興起

曾有一組新人就在峇里島，因為穿著婚紗拍攝太過悶熱當場中暑，以及新人因為方案費用過高起爭執等，所以為了能夠滿足不希望鋪張浪費，但期望有浪漫美好的婚紗照，他研究出十分逼真的3D後製特效，讓新人可以小額預算、且輕鬆美麗的在棚內拍攝婚紗照，並享有在韓國、日本、巴黎甚至冰島等地拍攝的夢幻場景。

Jerry試行了一年時間，獲得近30組新人的高度好評，也讓他更有信心地向市場推出另一個選擇，配合其所經營的Halo婚紗故事館開幕，即日起推出原價4萬元，開幕優惠價29,800元的童話攝影套裝方案。方案包含30組相片、放大油畫照、謝卡、相本、婚紗禮服租借、造型師一體，除此之外，還可以免費轉換為原本價值5萬元的3D類海外攝影套組，直接就幫你拍出在極光下擁吻的瞬間，浪漫指數直接破表，更不用擔心荷包負擔太大。

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