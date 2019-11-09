婚攝新風格　「類海外婚攝」給新人浪漫又享婚

▲「類海外婚攝」給新人浪漫又享婚。（圖／桃園Halo婚紗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近年來，隨著海外婚攝崛起，許多新人不再選擇婚紗店包套方案，而是改採風格特殊、價格合理的婚攝工作室，規劃到海外知名浪漫美景拍攝婚紗照；然新人因受限荷包及時間考量，現又有另一新選擇「類海外婚攝」的服務，將各國知名浪漫美景透過3D後製，給新人恍如身歷其境、浪漫又享婚！

▲「類海外婚攝」將各國知名浪漫美景透過3D後製，給新人恍如身歷其境！（圖／桃園Halo婚紗提供）

桃園Halo婚紗故事館創辦人Jerry表示，他從事婚攝工作多年，每年至少都會陪著上百組新人上山下海， 甚至海外跟拍也都是常態，但他在海外跟拍常聽到新人的抱怨和爭執，真相是到海外拍攝婚紗，真的沒有大家想的那麼夢幻，除了氣候問題，還有當地風俗民情跟行程緊湊、價格高昂等。

▲「類海外婚攝」將各國知名浪漫美景透過3D後製，給新人浪漫又享婚！（圖／桃園Halo婚紗提供）

像曾有一組新人就在峇里島，因為穿著婚紗拍攝太過悶熱當場中暑，以及新人因為方案費用過高起爭執等，所以為了能夠滿足不希望鋪張浪費，但期望有浪漫美好的婚紗照，他研究出十分逼真的3D後製特效，讓新人可以小額預算、且輕鬆美麗的在棚內拍攝婚紗照，並享有在韓國、日本、巴黎甚至冰島等地拍攝的夢幻場景。

▲夢幻下的「類海外婚攝」婚紗照，竟三萬元有找？！（圖／桃園Halo婚紗提供）

Jerry試行了一年時間，獲得近30組新人的高度好評，也讓他更有信心地向市場推出另一個選擇，配合 Halo婚紗故事館開幕，即日起推出原價4萬元，開幕優惠價29,800元的童話攝影套裝方案。

▲桃園Halo婚紗故事館。（圖／桃園Halo婚紗提供）

方案包含30組相片、放大油畫照、謝卡、相本、婚紗禮服租借、造型師一體，除此之外，還可以免費轉換為原本價值5萬元的3D類海外攝影套組，直接就幫你拍出在極光下擁吻的瞬間，浪漫指數直接破表，更不用擔心荷包負擔太大。桃園Halo婚紗故事館：地點：桃園區復興路259號

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