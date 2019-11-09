還有名額　台灣高鐵秋季鐵道文化講座歡迎報名

▲知名鐵道專家蘇昭旭老師（前排站者左），應邀演講各國的高鐵故事。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

非洲的第一條高鐵-摩洛哥高鐵，於2018年11月底正式通車…；新疆高鐵的興建，得先克服環境與地質的問題…攸關世界各國的高鐵故事，經知名鐵道專家蘇昭旭老師諉諉道來，讓9日參加「台灣高鐵文化講座」的百名民眾，聽得津津有味！高鐵秋季文化講座，後續仍有三場，目前仍有名額，歡迎上網報名參加。

▲高鐵探索館館長吳易翰介紹台灣高鐵的發展。（圖／高鐵桃園站提供）

3年前，台灣高鐵公司慶祝高鐵通車10週年，開放位於高鐵青埔站區內的「台灣高鐵探索館」，已成為民眾探索台灣高鐵歷史文化的重要參訪地點；為了建立與民眾良性互動的鐵道知能平台，台灣高鐵並自2017年起，開辦「台灣高鐵文化講座」，至今已舉辦15場講座，邀請民眾前來參與有關鐵路的專題講座並參觀探索館。

9日第一場講座，邀請知名鐵道專家蘇昭旭老師，分享最新的世界高鐵發展動態，包括中國大陸高鐵近況，新疆高鐵克服環境與地質的介紹。另外，介紹歐亞與中亞地區(哈薩克)的高鐵發展等精彩的內容。其中，介紹了非洲的第一條高鐵-摩洛哥高鐵，與沙烏地阿拉伯高鐵等世界高鐵發展的第一手資料。

▲台灣高鐵秋季鐵道文化講座首場。（圖／高鐵桃園站提供）

精彩的講座結束後，由高鐵探索館館方分兩組進行導覽活動，並提供豐富的高鐵限量小贈品，與參加講座的朋友進行有獎徵答活動，除了讓民眾獲得更多台灣與世界高鐵的最新資訊外，更能參與有獎徵答獲得精美的高鐵小贈品與限量高鐵帽等，讓所有的聽眾，參加了一場周末午後的鐵道知識饗宴。

台灣高鐵秋季文化講座自11月9日起至11月30日，每週六下午舉辦，後續仍有三場精彩的講座，歡迎大家至台鐵高鐵官網www.thsrc.com.tw點選「關於高鐵」再選擇「熱門活動」選項，即可找到「台灣高鐵探索館 秋季鐵道講座」的活動頁面，目前仍有名額，歡迎大家踴躍上網報名參加。

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