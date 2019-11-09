　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

還有名額　台灣高鐵秋季鐵道文化講座歡迎報名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高鐵秋季鐵道文化講座

▲知名鐵道專家蘇昭旭老師（前排站者左），應邀演講各國的高鐵故事。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

非洲的第一條高鐵-摩洛哥高鐵，於2018年11月底正式通車…；新疆高鐵的興建，得先克服環境與地質的問題…攸關世界各國的高鐵故事，經知名鐵道專家蘇昭旭老師諉諉道來，讓9日參加「台灣高鐵文化講座」的百名民眾，聽得津津有味！高鐵秋季文化講座，後續仍有三場，目前仍有名額，歡迎上網報名參加。

▲高鐵秋季鐵道文化講座

▲高鐵探索館館長吳易翰介紹台灣高鐵的發展。（圖／高鐵桃園站提供）

3年前，台灣高鐵公司慶祝高鐵通車10週年，開放位於高鐵青埔站區內的「台灣高鐵探索館」，已成為民眾探索台灣高鐵歷史文化的重要參訪地點；為了建立與民眾良性互動的鐵道知能平台，台灣高鐵並自2017年起，開辦「台灣高鐵文化講座」，至今已舉辦15場講座，邀請民眾前來參與有關鐵路的專題講座並參觀探索館。

9日第一場講座，邀請知名鐵道專家蘇昭旭老師，分享最新的世界高鐵發展動態，包括中國大陸高鐵近況，新疆高鐵克服環境與地質的介紹。另外，介紹歐亞與中亞地區(哈薩克)的高鐵發展等精彩的內容。其中，介紹了非洲的第一條高鐵-摩洛哥高鐵，與沙烏地阿拉伯高鐵等世界高鐵發展的第一手資料。

▲高鐵秋季鐵道文化講座

▲台灣高鐵秋季鐵道文化講座首場。（圖／高鐵桃園站提供）

精彩的講座結束後，由高鐵探索館館方分兩組進行導覽活動，並提供豐富的高鐵限量小贈品，與參加講座的朋友進行有獎徵答活動，除了讓民眾獲得更多台灣與世界高鐵的最新資訊外，更能參與有獎徵答獲得精美的高鐵小贈品與限量高鐵帽等，讓所有的聽眾，參加了一場周末午後的鐵道知識饗宴。

台灣高鐵秋季文化講座自11月9日起至11月30日，每週六下午舉辦，後續仍有三場精彩的講座，歡迎大家至台鐵高鐵官網www.thsrc.com.tw點選「關於高鐵」再選擇「熱門活動」選項，即可找到「台灣高鐵探索館 秋季鐵道講座」的活動頁面，目前仍有名額，歡迎大家踴躍上網報名參加。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
淒涼！3屍案母子靈堂「簽名簿全白」　桌上擺2奶瓶
摸到硬塊＝癌症？她曝友經歷：乳癌末期　發現「5大跡象」別拖了
才痛訴想輕生！19歲正妹網紅整隻手「自殘痕跡」　鏡頭前被抓包
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

還有名額　台灣高鐵秋季鐵道文化講座歡迎報名

小農市集、費試吃苦茶油料理　大溪「優油苦茶節」很澎湃

台東林管處招募森林護管員3名　通訊報名至12月9日止

台南郵局送愛到蘆葦　關懷弱勢活動

蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立 熱鬧滾滾！

洪秀柱參訪台南龍崎竹炭故事館　了解竹炭產業及相關產銷現況

2019台灣國際咖啡節　雲林古坑開幕音樂會

台東地方文化館生活日特展　前進台北

花蓮推青少年高爾夫運動　協會捐贈1161支球桿為國爭光

「金馨22服務最樂」　台東志工逗陣來做伙

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

【社畜時代】職場如宮鬥 小心得罪人｜EP.197

還有名額　台灣高鐵秋季鐵道文化講座歡迎報名

小農市集、費試吃苦茶油料理　大溪「優油苦茶節」很澎湃

台東林管處招募森林護管員3名　通訊報名至12月9日止

台南郵局送愛到蘆葦　關懷弱勢活動

蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立 熱鬧滾滾！

洪秀柱參訪台南龍崎竹炭故事館　了解竹炭產業及相關產銷現況

2019台灣國際咖啡節　雲林古坑開幕音樂會

台東地方文化館生活日特展　前進台北

花蓮推青少年高爾夫運動　協會捐贈1161支球桿為國爭光

「金馨22服務最樂」　台東志工逗陣來做伙

妹妹劇痛飄鹹魚味！　褲子一脫「掉出粉色一團」…醫嚇壞：整個已經脫垂

王力宏好萊塢獲獎成亞洲之光！「三兄弟合體」顏值超高

里拉德、羅素單日砍破50分　2005年艾佛森、卡特後首見

中信盃／KKK！趙佳誠演三振秀　球速再提升關西教頭超看好

還有名額　台灣高鐵秋季鐵道文化講座歡迎報名

溫柔人夫「原汁原味」織出這頂帽！100%神還原…冬天還能保暖　鋼彈迷求量產

目睹接機粉絲「被代拍掐脖施暴」！　Angelababy急制止…暖心舉動曝光

125輛美式哈雷重機台南車聚　熱血揪騎兼作公益！

秋冬是靴子的季節！學日妞穿上時髦度激增　長褲、裙裝都能搭

龍應台爆料與朋友「對話內容」最大感觸！考這題「10人裡7人答錯」

地方熱門新聞

UNIQLO路面店　吸睛落腳斗六市

男狂超車拒檢！　霸氣警秒破窗拖出

澳職棒球隊直奔城隍廟　求平安贏球

石門水庫魚苗放流　放養3年變大魚

毒品好會「裝」　劉承武教學子識別

高鐵桃園站捐血人數　創新紀錄

四重溪溫泉公園點燈　瀰漫日式風情

台南酒駕零容忍

林俊憲指特權施壓貸款請拿出證據

酒後鬧事2猝死　桃市議員：強制送醫

九降風烏魚子　日本人也讚喔咿係

USMG車牌出沒　視同無牌可罰萬元

菜豆萎凋病不再束手無策　嫁接栽培再上一層樓

林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物

更多熱門

相關新聞

台東林管處招募森林護管員　報名至12月9日

台東林管處招募森林護管員　報名至12月9日

台東林區管理處訂於108年12月28日、29日舉辦約僱森林護管員甄試，招考3名（含原住民族保障名額至少1名）約僱森林護管員，擔任國有林班地巡護、管理等工作。

台東部落食尚店家甄選　11／15報名截止

台東部落食尚店家甄選　11／15報名截止

高鐵「秋季鐵道講座」限量280位！

高鐵「秋季鐵道講座」限量280位！

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

亞洲最大！「全球企業永續論壇」開放報名

亞洲最大！「全球企業永續論壇」開放報名

關鍵字：

台灣高鐵鐵道文化報名蘇昭旭

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

醫院「沒床位」拒收！孕婦走廊流血苦等...5日過世

100K工程師轉當外送員：家庭變得一團亂

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

三屍案母親生前畫面曝光

高雄廟會請來8位仙女級禮生！一字排開「晃到頭暈」超誠意

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

主審傷退　紀華文「即刻救援」

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面