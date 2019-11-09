台東林管處招募森林護管員3名　通訊報名至12月9日止

▲▼巡視員執行深山特遣工作、吊掛訓練、平日也要會進行防火工具-鍊鋸保養。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處訂於108年12月28日、29日舉辦約僱森林護管員甄試，招考3名（含原住民族保障名額至少1名）約僱森林護管員，擔任國有林班地巡護、管理等工作。

甄試內容分為二試，第一試術科測驗於年12月28日（星期六）舉行，成績合格者始得參加第二試之筆試、口試，第二試訂於年12月29日（星期日）舉行，甄試預計於屏東市辦理，甄試地點另行公告。請考生於12月24日（星期二）起留意台東林管處網站公告之考場位置及交通資訊相關訊息，另體格檢查需花費較多天數，請考生務必提早檢查，以免報名逾期。

報名日期自11月9日（星期六）至12月9日（星期一）止，提前或逾期恕不受理。報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。

應考人應於2019年12月9日（星期一）前以郵戳為憑，限時掛號郵寄至【95042台東市廣東路297號】「行政院農業委員會林務局台東林區管理處約僱森林護管員甄試試務組」。簡章暨報名表，請至台東林區管理處網頁 https://taitung.forest.gov.tw 下載。

▲發生森林火災時護管員也會至火場進行森林救火任務。

約僱森林護管員工作內容為森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護及其他森林護管法規規定之相關工作。歡迎符合報考資格者踴躍報名。

如有任何疑義，請洽該處人事室089-324121#114（許先生）。