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台東部落食尚店家甄選11月15日報名截止　5個名額最高補助50萬

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▲▼台東部落食尚店家輔導三年推動計畫舉辦說明會，今年甄選以海岸線及南迴線地區為優先。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東部落食尚店家輔導三年推動計畫舉辦說明會，今年甄選以海岸線及南迴線地區為優先。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東將推動『部落食尚店家輔導三年推動計畫』，31日在太麻里鄉公所辦理計畫說明會，邀請南迴線的部落餐廳、業者及協會共同參與，期待把原住民傳統生活智慧和飲食文化，打造以山海地景為餐桌、無毒天然的物產為食材，建構台東原住民美食精品藍圖，期望未來能成為打響國際旅遊的特色亮點。

▲▼台東部落食尚店家輔導三年推動計畫舉辦說明會，今年甄選以海岸線及南迴線地區為優先。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東美食以原住民特色料理享譽全台，讓人直接聯想到排灣族的吉那夫、阿美族潮間帶海味、飛魚，都是來台東必吃的美食，近期更有紅到國際的紅藜啤酒等，都是近年來創新研發並運用傳統智慧下的精品美食。

台東最自然山海環境所孕育的物產，加上豐富多元又具生態智慧的原住民傳統祭儀文化，都是全冶灣最珍貴的寶藏，今年首發將以海岸線及南迴線地區為優先，明年再延伸至縱谷及市區周邊業者。

▲▼台東部落食尚店家輔導三年推動計畫舉辦說明會，今年甄選以海岸線及南迴線地區為優先。（圖／台東縣政府提供，下同）

『部落食尚店家輔導三年推動計畫』提供5個名額執行硬體空間改造，補助金額最高上限50萬元。

縣府原住民族行政處表示，以原住民美食為基礎，透過資源盤點、專業顧問諮詢及訪視輔導，導入產業人才培力工作坊等機制，營造成具有「鮮明的『食』尚風格」、「舒適的用餐空間」、「專業的餐飲服務」的原住民美食產業。未來更期待輔導店家以美食結合文化體驗旅行，帶動地方美食餐飲、導覽服務與民宿、接待家庭等整體觀光旅遊產業。

縣府原住民族行政處指出，另一場說明會於11月1日在東河鄉公所舉辦，並預計於11月25日舉辦公開甄選會，11月15日報名截止，邀請大家一同聆聽部落美食店家的食尚精品藍圖夢想，預計提供5個名額執行硬體空間改造，獎補助金額最高上限50萬元。

活動詳情請上『台東部落食尚』臉書粉絲專頁，或洽台東縣政府原住民族行政處部落經濟科。

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