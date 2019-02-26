股神巴菲特開金口　2020美國總統大選最支持他出來選

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett）25日接受美國媒體CNBC訪問時提到，對於2020美國總統大選，他將支持擔任過三屆紐約市長的富豪Mike Bloomberg。

報導指出，現年77歲的Mike Bloomberg被視為可能是民主黨2020總統大選的候選人。但巴菲特指出，Mike Bloomberg並非一直都是民主黨人，且過去他都有支持過民主黨或是共和黨，因此在政黨支持上他幾乎沒有優勢。但巴菲特認為，Mike Bloomberg的目標相當明確，就是以美國發展為目標，「他了解人，也了解人們面臨的問題。」

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巴菲特受訪時表示，「若是Mike Bloomberg明天宣布他將參選2020美國總統大選，我會表態支持他，我認為他將會是一位非常棒的總統。」

另外，前星巴克執行長Howard Schultz也被認為很可能參選2020美國總統大選，但巴菲特認為，若是Howard Schultz真的參選，將會瓜分掉民主黨的票源，「我希望沒有第三方候選人參與2020年美國大選，因為這很有可能會讓人民的意志面臨挫敗。」