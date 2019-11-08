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港民「祈禱+獻花」悼念科大生！多區警民對峙...港鐵臨時關閉3站

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▲▼港民發起多區悼念科大生。（圖／路透）

▲港民發起多區悼念科大生。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

22歲香港科大生周梓樂4日參與示威活動時，疑似為了逃離警方清場發射的催淚彈，從停車場墜樓，送醫不治。對此，網友8日晚間7時45分發起多區悼念周同學活動，目前旺角、沙田、銅鑼灣、元朗及屯門都發生警民衝突。目前，港鐵沙田站、荃灣站及馬鞍山站臨時關閉。

據《香港01》報導，晚間9點50分，示威者於亞皆老街及新填地街點燃路障，現場有熊熊火光；另外於近朗豪坊對開亞皆老街近上海街，地上有一個紙箱被以黑漆噴上「危險」字眼。

晚間8時30分，聚集銅鑼灣人士與持長槍防暴警員，於崇光百貨對開拉起防線，現場有人高喊「血債血償」、「光復香港時代革命」等口號。一直到了9時20分，現場黑衣人開始搬出鐵欄，於軒尼詩道設路障。

晚間近9時，港鐵指因應有突發情況，因此臨時關閉沙田站，所有列車皆不停靠。過了20分鐘，數百人步行至大涌橋路近火炭路，並用路障堵路，而經過的警車見狀卻沒停下。接著，防暴警員於9時43分才到達第一城對開大涌橋路，清走現場路障，示威者向第一城屋苑及金利來集團中心方向離開。

▲▼港民發起多區悼念科大生。（圖／路透）

近百位市民晚間8點30分於元朗大馬路聚集，不僅點燃手中的白色蠟燭，還獻上白色鮮花，更高喊「光復香港、時代革命」口號，一旁則有8輛警車戒備。過了近一小時後，示威者也架設路障。

此外，屯門文娛廣場自8時起就站滿悼念市民，高峰期甚至超過700人。完成默哀後，廣場仍有大批市民展開祈禱會及獻花儀式。晚間9點30分，市中心輕鐵站天橋發生火警，消防人員到場搶救，而防暴警員也到場一度舉橙旗警告。

周梓樂4日凌晨參與將軍澳示威活動，期間從停車場3樓跌至2樓，當下失禁、滿地是血，導致腦出血、盤骨碎裂，送往伊利沙伯醫院治療，雖然已接受2次手術，但情況一直危殆，靠強心針和機器維生。

消息人士透露，周梓樂受傷至今已第5日，他從今早7時許心臟停頓，醫生施行心肺復甦術，搶救近一個小時未有起色，最終於8時09分宣判不治。

據了解，由於他至今早仍在使用麻醉藥，因此無接受腦幹死亡測試，院方將於病房內為其進行告別儀式。連日來許多親友在病房守候，更佈置連儂牆為他祈願，數名香港科大學生到醫院了解周同學情況，神情悲傷。

▲▼港民發起多區悼念科大生。（圖／路透）

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