示威遊行持續5個月！　香港迪士尼全年損失上看83億元

▲昔日受到遊客喜愛的香港迪士尼受到示威遊行影響，近幾個月人煙稀少。（圖／新華社提供）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例示威活動已持續5個月，讓旅遊業受到嚴重衝擊。香港迪士尼近日表示，上一季的經營收益減少了大約4.3億港元（台幣約16.6億元），若按此趨勢來分析的話，估計第4季的經營收益會減少6.24億港元（台幣約24.2億元），全年將損失21.45億港元（台幣約83.1億元）。

據澳門統計暨普查局先前公佈的數據顯示，澳門今年前3季的入境旅客超過3.02兆人次，年增率增加17%，不過，夜旅客及留宿旅客分別上升30.6%及4.9%，旅客平均逗留時間減少0.1至1.2日。

迪士尼財務總監克莉絲汀·麥卡錫（Christine McCarthy）7日指出，香港近月受到社會活動衝擊，導致來自大陸及亞洲其他地區的旅客明顯減少，讓香港迪士尼樂園的業績受到影響，預料明（2020）年的營收將會比今年再減少約2.75億元（台幣約10.6億元）。

▲香港示威遊行不斷，許多業者遭受嚴重衝擊。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，綜合港媒先前報導，連續數月的示威活動讓迪士尼、海洋公園都慘變「無人樂園」。網友曾爆料，海洋公園海洋劇場只有3、4人在場；而迪士尼的街道更是人煙稀少，與昔日人山人海的盛況形成強烈對比，「整個迪士尼好像只有我一個人一樣。」

香港財政司司長陳茂波曾再在網上透露，8月訪港旅客較去年同期急跌近4成，減少近240萬人次，單月經濟損失高達120億元。此外，旅遊業界人士更預測，示威遊行期間的8月訪港團數將較去年同期減逾7成，而旅遊從業員猶如遇上「10級大地震」，狀況慘烈。

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