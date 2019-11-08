排華成香港高校「時髦」　環時：將變得連台灣的大學都不如

▲香港中文大學畢業典禮遭人抗議。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

近日香港社會的衝突蔓延至校園，甚至引發大陸與香港學生之間的衝突。《環球時報》7日社評指出，「排華」成了香港一些大學裡的時髦，離開了大陸的捧場，香港的大學必將走向不斷的衰敗，「變得連台灣的大學都不如」，相信從明年開始，大陸學生報考香港高校時都會三思。

社評舉例，香港科技大學校長與學生公開對話的「校長論壇」上，一名大陸學生遭到當地黑衣學生的暴打；港科大的學生還逼迫校長譴責警察，並對校長進行圍攻；港中大日前的畢業典禮無法正常進行，被迫提前結束。

社評直言，「那些蒙面黑衣學生真是把港科大和港中大的臉丟盡了」，「內地學生已經失去了在香港大學校園里的言論自由」，隨時可能因為說了句普通話等原因而遭到嚴重騷擾，「那些人居然搞不懂，香港高校要想維持在世界上的靠前位置，內地的資源對它們有著決定性意義。」

▲香港高校中抗議活動頻傳。（圖／路透）

社評強調，台灣的大學畢竟有2300萬人口的教育市場支撐，香港的高校如果變成那裡幾百萬人口的「社區大學」，它們就等著徹底邊緣化吧。

社評指出，「不要拿香港高校在回歸之前就曾擁有競爭力來自我安慰」，那時中國內地一度落後，但內地的強勢崛起已將一切改變，大陸人看到他們，馬上想起當年文革中的造反派，「而他們卻不知道自己真實的歷史方位，以恥為榮」，香港的高校這樣下去已經不適合內地學生較大規模地進入學習，「大家還是用腳投票吧。」

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