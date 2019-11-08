刺擊建制派議員　30歲男子改列「企圖謀殺」不得保釋

▲何君堯6日遇襲影片曝光。（圖／翻攝自蔣麗芸議員臉書）

記者馬叔安／綜合報導

涉嫌於6日持刀刺傷香港立法會議員、區議會選舉候選人何君堯的30歲男子，8日在粉嶺裁判法院提堂（出庭），裁判官應控方要求押後案件至明年2月3日以待調查，期間不得保釋。於此之前，香港警方7日將該男子的犯行由傷人案改列作企圖謀殺案。

《央視新聞》報導，何君堯6日上午在香港屯門被人用刀刺傷，何君堯左胸部被刺中，他的兩位同事也受了傷，後被送往醫院治療，肇事者被當場制服。

香港中聯辦負責人8日發表聲明，凶徒近距離持刀刺向何君堯心臟部位，妄圖直取性命，動機清晰明確。這種直接針對候選人的極端暴力犯罪行為，完全突破了法律底線、人性底線，嚴重損害區議會選舉環境的公平公正和安全，「我們堅決支持特區有關方面徹查真相、嚴懲凶徒。」

▲何君堯6日遇襲，胸口受傷濺血送醫，兇手被制服後逮捕。（圖／翻攝自巴打絲打臉書）

《新華社》報導，大陸國務院港澳事務辦公室新聞發言人徐露穎於7日表示，這種在光天化日之下行凶謀殺愛國愛港區議會候選人的行為令人震驚，不僅是危害他人生命安全的嚴重犯罪行為，也是赤裸裸的選舉暴力，「我們對此表示極大憤慨和強烈譴責，對何君堯議員及其同事表示深切慰問。」

據悉，何君堯6日在屯門湖翠路時，遭到一名戴鴨舌帽的藍衣男子拿力捅傷胸口；藍衣男被捕後不斷大喊「何君堯你天收！」、「你個人渣！」港警表示，事件導致3人受傷，包括何君堯、何君堯助裡和持刀嫌犯，詳細案情目前仍在進一步調查中。

►親中議員遭捅胸口濺血！中聯辦：香港暴力正從「打砸搶燒」走向殺人害命

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！