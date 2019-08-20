台南六甲民宅火警　中年男涉縱火強制送醫

▲台南市六甲區四維街一處民宅許發生火警，台南市消防局據報迅速出動消防人車前往搶救，火勢歷時約30分鐘撲滅，幸無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市六甲區四維街一處民宅20日上午8時48分許發生火警，台南市消防局據報迅速出動消防人車前往搶救，火勢歷時約30分鐘撲滅，幸無人傷亡，警消在滅火過程發現疑為40歲林姓男子涉嫌縱火造成，惟林男情緒躁動，除強制送醫，並移由警方接續查處。

台南市消防局119勤務中心於20日上午8時48分許據報，位於六甲區四維街一處民宅發生火警，馬上指揮出動11部各式消防車及人員25人前往搶救，消防車到達火警發現，起火為1樓鐵皮建物燃燒，冒出大量濃煙與火勢，消防人員馬上進行射水搶救。

在消防人員搶救下，火勢於9時29分控制，到9時33分許撲滅火勢，經消防人員殘火處理及勘查，係燃燒1樓鐵皮屋，受燬面積約25平方公尺，幸無人員傷亡，惟消防人員發現該起火警疑為40歲林姓男子涉嫌縱火造成，消防人員通報轄區警方，由於該名林姓男子情緒十分不穩，有躁動情況，經評估後由柳營消防分隊救護車送往柳營奇美醫院強制就醫。目前實際起火原因及財物損失由消防局調查中，另林男是否涉案由警方進一步查處。