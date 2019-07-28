台南女駕車連撞2車側翻！酒測「狂吹10次」失敗　警強制送醫抽血

記者林悅／台南報導

台南一名楊姓女子27日晚上駕車行經中西區五妃街時，突人車失控撞上路旁2部轎車，整部車側翻在馬路上。消防局據報派員救出楊女，市警二分局到場查處時，員警懷疑楊女酒後駕車肇事，要對楊女進行酒測，但楊女疑故意不配合，吹了10多次都測試失敗，警方只好請來救護車將楊女強制送醫抽血，進一步偵辦。

▲楊姓女子駕車自撞路旁轎車肇事，員警懷疑楊女酒後駕車肇事，要對楊女進行酒測，但楊女疑故意不配合，吹了10多次都測試失敗，警方只好將楊女強制送醫抽血，進一步偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119災害應變中心27日晚上約9時20分接獲民眾報案，中西區五妃街有車禍發生，一部車輛側翻在馬路上，南門消防分隊據報到場查處，消防人將側翻車輛上的楊姓女子救出，楊女無明顯外傷。

市警二分局南片派出所據報到場勘查處理，發現停在路旁2輛轎車被撞擊，一輛左照後鏡被撞壞，另一輛轎車左側前後車門凹陷，連輪胎也被撞毀。員警聞到楊女身上散發濃濃酒味，懷疑她酒駕自撞肇事，即欲對楊女實施呼氣酒測，但楊女疑故意不願意配合，假裝要求女警教她吹氣，女警示範如何對酒測氣吹氣後，楊女卻吹了10多次，酒測器都沒有偵測成功，現場圍觀民眾越來越多，有人看不過去，認為楊女故意拖時間的，還出聲要求警方不要對楊女太客氣。

楊女在現場與警方搞了快1個小時，一直到晚上10時20分，處理員警認為她拒不配合酒測，請救護車將她強制送醫抽血，查明酒測值。警方在現場完成車禍勘查蒐證測繪，將待抽血酒測值出來，再依法進一步偵辦。

第二分局副分局長施衣峯28日上午指出，楊姓女子渾身酒味，且意識不清，無法配合酒測，經強制送醫抽血後，換算成酒測值已經超標，警方將依公共危險罪嫌將該名駕駛人送辦。

