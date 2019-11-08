石門水庫魚苗放流　放養3年小魚才會變大魚創千萬產值

▲小朋友排隊拿取桶裝要放流的魚苗。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

快排隊，我們要去「放魚」囉！桃園市大溪區公所8日於阿姆坪生態公園，舉辦「石門水庫魚苗放流活動-小小魚兒要回家」，大園區后厝國小、復興區百吉國小共百位小朋友，獲邀參加，聽到要把魚苗放到水庫，莫不開心露出笑容，主動去排隊拿取桶裝魚苗，並好奇問道？要多久才會長成大魚？

▲▼石門水庫魚苗放流。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園區漁會工作人員表示，8日放流石門水庫的魚苗，至少要在水庫內放養3年，才可捕撈。市府農業局副局長江富貴說，為了讓未來的主人翁了解漁業生態環境永續發展及水庫漁業資源的重要，今年準備了12萬尾的大頭鰱魚苗、草魚苗及青魚苗，並邀請小朋友及民眾進行放流、參與放流對生態維護的重要。

▲3年後每條小魚苗才能長成大魚。（圖／記者楊淑媛攝）

大溪區長陳嘉聰說，這次活動中放流的10萬尾大頭鰱魚苗、1萬尾青魚苗、1萬尾草魚尾，合計12萬尾；預計3年後每條小魚苗能長成重8到9台斤，以每台斤價值60元計算，據桃園區漁會統計，預計可為桃園市漁業帶來數千萬元的產值，對豐富魚類資源、提高漁民收益和帶動石門水庫周遭的觀光產業，具有相當大的幫助。

▲▼民眾參加石門水庫魚苗放流。（圖／記者楊淑媛攝）



桃園石門水庫的純淨水質所孕育出肉質鮮美的活魚，更是讓老饕們讚不絕口，而石門活魚也成了水庫的第一特色。石門水庫自建壩以來就保留著最原始的風貌，也是許多淡水魚類的棲息場所，湖面下亦蘊藏的豐富生態資源，受到珍惜。

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