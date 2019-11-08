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雙11買電腦搶便宜　Lenovo推全館一元加購好禮、最高折扣34折

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▲▼Lenovo雙11推全館一元加購好禮。（圖／Lenovo提供）

▲Lenovo雙11推全館一元加購好禮。（圖／Lenovo提供）

記者邱倢芯／台北報導

搶攻雙11商機，Lenovo回饋單身族群，即日起至11月17日，於Lenovo官網和直營體驗店推出雙11優惠方案，只要購入任一機種，即可享有一元加購三好禮，包含兩年保固、無線滑鼠或筆電背包。

另外，於11月8日到11月11日，分別推出共四天人氣筆電的整點特賣，包括電競玩家必備的Legion Y540和翻轉觸控筆電ThinkPad X390 Yoga、娛樂型筆電IdeaPad S145、全能商務筆電ThinkPad T480和輕薄高效能ThinkPad X1 Extreme筆電，活動最高折扣可享34折。

隨著今年雙11折扣戰越來越接近，各家品牌陸續提前暖身炒熱買氣，全球個人電腦領導品牌Lenovo不落人後，於官網及直營體驗店推出一元加購三好禮，分別為兩年保固、無線滑鼠或筆電背包。

為了迎戰雙11，活動當天Lenovo推出五階段整點特賣，8:00至10:00以影音娛樂筆電IdeaPad L340為首波主打11,111元還可客制規格，11:00至13:00以娛樂文書型筆電IdeaPad S145為主打，擁有流暢的運算效能， 且配備高音質音效與選購的儲存裝置選項，只要5,111元即可輕鬆帶回家。

接著14:00至16:00，針對商務人物推出T系列中的主力機種ThinkPad T480，配備全系列方便的連接埠，包括超快速的 Intel Thunderbolt 3。此外，其深獲好評的ThinkPad人體工學鍵盤具有背光功能，即便在低光源環境中也能工作，雙11歡慶價只要19,111元即可入手。

第四階段為衝刺於18:00至21:00，擁有六核心效能的ThinkPad X1 Extreme，大幅強化商務戰力，搭載GTX1050Ti獨立顯卡和15.6吋螢幕，僅1.8kg的重量，可說是超輕型的效能旗艦，現省近30,000元的心動優惠價41,111元，最後衝刺為21:00至23:00的超值商務筆電ThinkPad T495限量價19,999元。

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