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雙11第二波優惠出爐！量販店家電下殺4.8折、必搶限時5折IPHONE 11

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▲▼ 愛買過年檔期開跑 。（圖／業者提供）

▲愛買雙11再推全年最殺優惠。（資料圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

電商年度盛事「雙11購物節」即將在下週一（11月11日）正式開搶，今年各大量販店、超市也紛紛加入戰局，繼前哨戰後，雙雙再祭出「當日」的超殺優惠，包括家樂福加碼限時3天消費滿2,000元再送220元、4款家電有75型4K液晶電視最低下殺4.8折；愛買則在雙11祭出「1日限定」全年最殺優惠，其中，2大線上購物平台「整點激秒殺品」必搶限時5折IPHONE 11、家電最殺價6.1折起，婆媽們趕快手刀預備準備開搶了。

▲▼家樂福超市（圖／業者提供）

▲家樂福家電祭下殺4.8折。（資料圖／業者提供）

●家樂福

家樂福雙11第二波優惠來了，其中，家電推出狂歡慶「限時3天」11月9日至11月11日單筆消費滿2,000元就送220元家電折價劵（單筆最高送11,000元），另外雙11當日至隔日共2天，上午9時還有4大品牌限量家電超殺折扣，包括飛利浦智慧連網HUD顯示器75PUH6303原價72,888元下殺4.8折（限量50台）、國際牌蒸氣烘烤爐（限量100台）、以及輝葉人氣火紅溫感美腿機HY-19951D、輝葉鋁合金平板跑步機HY-20607。

實體通路除家電優惠外，知名運動品牌包括Adidas、Puma、New Balance等，11月1日至11月30日也有瘋狂購物節，指定型號2,290元直接特價1,111元，New Balance全系列則是消費滿1,000元折200元、消費滿2,000元折300元，以此類推無上限，優惠享不完。

另家樂福也結合量販與便利購歡慶雙11，即日起至11月11日，推出富士琺瑯Honey Ware日本琺瑯餐廚第一品牌聯名款moz人氣超值組合破盤特價，包括市價5,680元的優雅Brunch組、5,040元的下午茶野餐組各別下殺2.5折、2.8折，通通1399元就能買到，且不用會員點數也不限會員，真的是買到賺到。

▲▼愛買雙11優惠。（圖／業者提供）

▲愛買雙11線上平台祭全年最殺優惠。（圖／業者提供）

●愛買

雙11再加碼，愛買線上購物4平台雙雙祭出全年最殺優惠，其中，Friday平台推出家電全年最殺價6.1折起，買電視價差破萬元，「Panasonic國際55型六原色4K聯網顯示器TH-55FX800W」打特價44,010元、「Panasonic國際 27L蒸氣烘烤微波爐NN-BS603」下殺6.1折、13900元就能買到。

蝦皮平台部分買一箱72包得意優質抽取式衛生紙只要619元，加碼整點秒殺品5折起，包括11月9日11時「哈根達斯草莓經典迷你杯暢銷組」5折只要699元、11月9日20時「金美克能抗屑止癢洗髮乳750ml（佛手柑薄荷／葡萄柚薄荷／瑞士薄荷） 」54折特價119元、11月10日13時「可果美100%蕃茄汁280ml（4+4入）5折120元。

另在雙11日購物節當日，愛買線上購物樂天平台整點秒殺商品也正式公開，折扣最低46折起，且免運幫送到家，11月11日11時「舒跑鹼性離子水PET850mlx20／箱x3（共60入）」46折只要799元，11月11日13時「日本大王GOO.N 紙尿褲黏貼型-境內版L號（箱）共216片」54折特價1399元，11月11日23時「IPHONE 11 PRO MAX 64G（綠）」最狂5折原價39900元，現在特價只要19950元，真的省很大。

▲▼頂好週年慶。（圖／業者提供）

▲頂好11月11日推出「1111狂歡日」。（圖／業者提供）

●頂好

頂好則將於11月11日推出「1111狂歡日」，要讓消費者以更優惠的價格入手民生用品，包括加生特選白鮮蛋、特柔抽取式衛生紙、屏東北蕉、精選豬絞肉冷藏肉、紐西蘭綠奇異果與台灣文蛤等商品，當日買一送一；另加碼11月11日至11月15日，單筆消費生鮮商品滿111元即贈11元生鮮現金抵用券，以此類推。提醒11月16日至11月24日單筆消費生鮮商品滿111元可抵用11元生鮮商品抵用券，僅限抵用蔬果、精肉、海產麵包、現煮咖啡等生鮮類商品。

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