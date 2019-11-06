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雙11暖慶飆買氣　電商狂灑上億紅包、新會員滿額抽超夯餐旅券

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▲▼雙11,1111,奇摩,yahoo。（圖／記者萬玟伶攝）

▲Yahoo奇摩雙11暖慶開跑，祭出狂灑上億紅包、跨店滿減等優惠吸買氣。（圖／記者萬玟伶攝）

記者萬玟伶／台北報導

累積多時的雙11購物慾望全面爆發，全台消費者買不停，Yahoo奇摩今（6日）公布從11/1截至5日，旗下的購物中心、超級商城流量成長3倍、訂單成長2倍。接下來仍有購物中心狂灑上億紅包、刷Yahoo聯名卡最高18%優惠、跨店滿減垷折2萬等活動，持續至正慶11/11～11/13，預計再掀一波高峰。

業者表示，Yahoo奇摩結合媒體內容與AI科技，相輔相成之下，在APP的「圈子」購物社群，9月份上線以來就成立34個購物圈，累積42萬追蹤人數，平均互動每月成長25%，讓消費者更方便找到想要的商品。同時期推出、試營運的「購物達人頻道」，目前也有近200位購物達人推出開箱試用文與影音，截至目前已創造出7千多篇內容，現仍繼續募集各路人馬加入該計畫。

獨家的AI科技也運用在平台營運中，其中包括APP的拍立購功能，只要消費者把想要的上衣、褲子甚至圖像等拍下照片，拍立購就會利用邊緣運算做對應搜尋，將相近、適合的品項幫消費者快速列出。11/9、10於台北信義香堤大道舉辦的「Yahoo奇摩雙11快閃店」不僅請來藝人、網紅現場互動，也將帶領消費者實際體驗AI對於消費過程提供的幫助。

▲▼PChome24h購物。（圖／PChome24h購物提供）

▲PChome24h購物與設計師詹朴時裝品牌APUJAN合作，獨家開賣刺繡鴨舌帽。（圖／PChome24h購物提供）

在雙11前哨戰首日行動端業績成長55%的PChome24h購物，在暖慶活動中也發現NB筆記型電腦、GOPRO、Apple、滑鼠、 衛生紙 、洗衣精等，都是主要搜尋關鍵字，尤其以3C類商品買氣最旺，包括iPhone11系列、AirPods第二代、Apple 2018 iPad 第六代都因為優惠下殺、降價有感等因素，吸引消費者入手，任天堂Switch新機與新款遊戲也帶動電玩銷量成長21%。此外，爸媽們必囤的幼兒紙尿褲，也因超殺優惠而成為瘋搶商品，銷量成長高達80%。家用消耗品如衛生紙與洗衣精，也都是歷年熱賣的囤貨好物。

PChome24h購物今（6日）也宣布獨家與旅英服裝設計師詹朴的創立的時裝品牌APUJAN連袂合作，獨家開賣「線與恐龍骨骸」刺繡鴨舌帽，原價2,500元，雙11期間限定促銷價2,111元，限時限量下殺8.5折。

去年在雙11單日創下破2億業績的東森購物，為迎戰今年的雙11，平台全新進駐上百個品牌、上架近萬個品項，力拚業績3倍成長。自11/1開始，就推出天天打卡領11枚東森幣、指定時間搶1,111折價券活動。從11/8開始，橫跨正慶至11/13期間，天天打卡更有機會獲得最高11,111元折價券與iPhone。

此外，東森購物還推出特別回饋給新會員的《新會員滿額禮》活動，凡新會員消費滿3,000並登記，即可獲得限量「鍋寶陶瓷杯」、消費滿額天天再抽「漢來海港城餐券」2張、週週抽「1,212折價券」、全月再抽「老爺酒店住宿」券、每日4個時段最高搶「$1,111折價券」，讓人忍不住把喜愛的商品通通丟進購物車，趁著雙11大買一波。

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