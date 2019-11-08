快訊／韓國瑜點名台肥、國稅局洩個資　要蔡英文馬上立案調查

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買房，藍營質疑有國家機器介入，總統蔡英文反擊稱要講清楚是哪個單位外洩。韓國瑜8日下午再度受訪表示，只有兩個單位有資料，就是台肥公司與國稅局，身為總統馬上立案調查就好，有沒有官員洩漏資料。

韓國瑜失業期間，以「貸款」買7200萬豪宅，最後認為本金以及利息太高，就把房子賣掉。韓國瑜7日譴責，8年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。

針對韓國瑜質疑有國家機器操控選舉，總統蔡英文8日受訪表示，韓國瑜要先講清楚是哪個資外洩、哪個機關或特定單位有嫌疑，「我們才來處理」，不能一句國家機器打死所有人。

韓國瑜8日下午受訪時表示，「蔡英文總統長了一副聰明相，怎麼講話越來越糊塗？有人遭小偷被偷東西，跑到警察局報案，警察叫他把小偷抓來？怎麼可能？」

韓國瑜說，在南港買房是夢想，在捷運旁邊交通較好地點，若干年後繳費發現負擔不起，認賠以虧損狀態把房讓掉，是非常簡單事情，只有兩個單位有資料，就是台肥公司與國稅局，「身為總統馬上立案調查就好，有沒有官員洩漏資料？就好像我遭小偷，你叫我去警察局把小偷找出來，我有什麼辦法？」

韓國瑜痛批，現在所有機器資源全在蔡英文與民進黨手上，蔡英文怎麼會提出這麼荒謬問題，要他自己去抓賊，是不是選情急了，離人民心越來越遙遠，現在逢韓必反，逢韓必黑，邏輯完全不通。

▲韓國瑜參訪竹東世光教養院。（圖／記者葉南州攝）

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