雲端最前線／年投資逾7億　國發基金盼養出新創獨角獸

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今年10月中旬，行政院長蘇貞昌出席林口新創園啟儀式時宣布，國發基金加倍投資新創事業，而國發會的「創業天使投資方案」，額度也由10億元加碼至20億元，希望扶植新創，帶動投資，做出更好的成績。但幾天後卻有國民黨立委許毓仁及費鴻泰召開記者會質疑國發基金的成效，到底真相為何？《雲端最前線》8日邀請立法委員余宛如、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者楊鈞典翻攝）



今年WEF二度將台灣與德國、美國、瑞士並列4大創新國，台灣創新能量再獲國際肯定，但國發會主委陳美伶認為，台灣創新能量仍需要政府多一點後盾支持，讓年輕人有機會打出一片天。過去國發基金多屬被動經營，等待新創申請，但未來國發基金將化主動為被動，建立產業調查，找到好的投資案源，協助新創走向國際、發展數位領土。

為打造新創螞蟻雄兵，國發基金今年來修正多項「創業天使投資方案」內容，包含，「天使方案」匡列額度增至20億元、啟動「綠色廊道」放寬300萬以下小額投資審查等；截至10/14，國發基金已核准投資57家新創，投資金額約7.58億元，帶動天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創14.93億元，促進新創產業總投資金額逾22.51億元，其中以電子科技、生技醫療為大宗，投資家數分別為25、12家。國發會主委陳美伶表示，創新是數位經濟最大的驅動力，國發基金盼能藉天使投資，培養國內新創螞蟻雄兵，打造台灣下一代產業、下一個台積電。《雲端最前線》8日邀請立法委員余宛如、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。