佯稱香港仔騙熟女投資賽馬場　警及時阻詐90萬元

▲台南市警一分局警方，及時阻止被害人匯款90萬元，功保住多年來辛苦的積蓄。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名熟女在網路認識自稱香港網友，對方以投資賽馬場可獲利，誘騙前往銀行匯款90萬元，幸好行員發現可疑報請市警一分局派員關懷，及時成功阻詐。

台南市警一分局文化派出所於11月6日中午12時許，接獲轄內某金融機構人員通報稱，服務櫃台有位婦人欲臨櫃匯款，疑似遭受詐騙，值班員警獲報後不敢大意，立即通報線上巡邏警力迅速趕赴到場協助查證。

經員警關懷了解得知，係該婦人於10月時於社群網站結識一名自稱是香港籍男子（ZHAOY LONG），並加line聯繫，在取得對方信任後，便向該婦人稱因香港的公司為了要因應海外投資發展之計畫，欲至台灣設置賽馬場，目前正在募集資金，故邀約投資獲利。

婦人一時不察，隨即到金融機構櫃檯欲辦理匯款新臺幣90萬元至香港某帳戶內，因匯款金額過大，幸該行員機警並落實關懷提問程序，發現匯款婦人疑似遭詐騙匯款，遂主動通報轄區警方前往協助處理。

警員葉彥志、警員王宏彰到場後檢視婦人所提供手機line對話紀錄，便委婉解說此為詐騙集團慣用技倆之一，並出示相關類似詐騙案例，並告知若執意將款項匯出可能會造成錢財上的損失，婦人始恍然大悟，打消了匯款念頭，成功攔阻了一場詐騙案，成功保住多年來辛苦的積蓄。

第一分局呼籲市民朋友們「多一分警惕、少一分損失」並牢記反詐騙步驟123，「一聽、二掛、三查證」，警方期盼藉由不斷的宣導，讓民眾更加了解詐騙的手法，俾利產生「抗體」，隨時保有警覺心，才能避免掉入詐騙集團之陷阱。