人夫約砲遇超黏小三逼離婚　崩潰嗆「讓妳死無葬身之地」反賠4萬

▲黃女戀上林男，希望對方可以跟老婆離婚，再與自己共組家庭。（示意圖／取自免費圖庫negativespace，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

41歲林姓男子透過網路約砲平台結識黃姓女子，沒想到兩人見面6、7次後，對方不僅以懷孕逼迫他和老婆離婚，還多次騷擾家人，一氣之下乾脆傳送「我會找人讓妳死無葬身之地」、「我沒有找人對妳開槍就不錯了」等訊息，最後反而揹上恐嚇罪的官司，被新北地院法官判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決書中提到，林男與黃女因為性交易產生感情糾紛，竟在2018年7月間透過臉書傳送恐嚇訊息，包含「再跟妳說一次，妳再打擾我，我會找人讓妳死無葬身之地，看著辦吧」、「我沒有找人對妳開槍就不錯了」、「我會動用我的人脈，讓妳在台北待不下去」等，導致女方心生恐懼並報警求助，才讓整起事件曝光。

▲林男坦承上網約砲。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

林男接受偵訊時坦言，的確有傳送上訴訊息給黃女，但沒有任何恐嚇的意思，「我和她有約出來性交易過，見過6、7次面，後來她說她懷孕了，要我跟老婆離婚，還一直騷擾我的家人，嚴重影響我的生活，為了保護家人，我才會對她說那些話。」

不過，新北地院法官不採信林男的說詞，認為他只是因為性交易被黃女纏上，竟然傳送訊息恫嚇，實應非難，考量到犯罪動機、目的、手段以及家庭經濟狀況等因素，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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