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有穩定工作，不代表找到人生突破口！自愛工作室Kaka從玻璃藝術找到自我價值

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▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

▲（圖／ZIAI Studio自愛）

在漫漫人生的這條路上，我們經常需要面臨抉擇的考驗：「當生活並不如預期的美好時，你會怎麼做？是勇於改變，還是繼續前行？」

改變意味著必須面臨變動，承擔成敗的風險，而繼續前行則可能日復一日，從此失去活著的精彩。但不論哪者，都沒有對錯與否，全都是一個選擇，一種生活方式。

選擇離開安穩現狀，尋回重新創作的能力

請繼續往下閱讀...

畢業前夕休學轉學後，Kaka等於必須從大一念起，當時她甚至不敢開口跟家人說

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

「ziai自愛」品牌創辦人鍾欣穎（Kaka）在大四毅然決然從傳統學院派的文化美術系，轉學至重視理念思維的實踐服裝設計系，重新接觸另一套不同邏輯的技法，只為能看看不同系所的教學方式，為創作帶來點衝擊和刺激。

儘管大家都納悶、不理解，先前所學的概念也都得砍掉重練，Kaka仍然不後悔這項決定，她用加倍的時間和心力學習，畢業後也順利進入相關領域擔任服裝助理。然而一陣子後，她感到有些迷茫，「實踐教會我尋找設計背後的故事，但待在這份工作，卻讓我覺得自己漸漸停止創作了」，原來服裝設計並不如外界想像的容易，在一般的成衣製作上，除了設計師的創作構思外，更重要的是市場的接受度和購買力。

從事「鑲嵌玻璃」工作時，Kaka需要經常搬玻璃、電銲等，割傷、燙傷是家常便飯

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

且為了因應當季不同的時尚潮流，整個產業時常都得重複做著相似的工作，因此雖然薪資待遇不錯，也做得還算得心應手，Kaka始終覺得心裡空缺一塊。於是，她開始四處接觸不同的手作課程，放鬆身心的同時，也試著探索自己的興趣。一直到遇見「鑲嵌玻璃」，她拜師學藝，在每次的創作中，一點一滴療癒貧乏的上班生活。

發揮惜物精神，不讓那個年代的記憶碎片被忘記

Kaka大學時喜歡收集舊窗框、磁磚等從前的復古物件，想不到有一天真的用到

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

尤其是在看見年紀一把卻仍然堅持傳統技藝的老師傅時，Kaka好像找到了自己真正想做的事，逐漸有些明白什麼叫做「一生志業」，更進一步希望能將這項既獨特又美麗的工藝結合創作傳承下去。她再次瞞著家人偷偷離職，一個人拾起先前收集的壓花玻璃、老舊窗框等古老物件，成立品牌「ZIAI Studio自愛」，開始了鑲嵌玻璃創作。

Kaka認為就算舊房子面臨拆遷整建，這些美麗的壓花玻璃也不該被忘記

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

所謂壓花玻璃其實就是俗稱的毛玻璃，早期常用在房屋的窗戶、隔間或是拉門，但因為必須鑲在木框中，所以厚度只有3mm，隨著居住安全的重視和氣密窗的發明，逐漸被取代和消失。Kaka分享雖然台灣的壓花玻璃已經停產了，但每當大家看到作品時，總會驚呼：「這在我爺爺奶奶家有看過！」這些「海棠花」、「銀霞」、「方格」和「長虹」，都存在於每一個人的記憶裡。

透過巧手創作，Kaka賦予這些舊物件新的生命，宛如藝術都更般繼續留存下來

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

在創作過程中，Kaka也曾有過挫折的時期，當她在市集上分享一件件作品的創作理念時，來逛市集的客人卻問「然後呢？」她發現，原來比起擺飾，大家更在意的是實用性！「一開始其實很排斥，會覺得我想要做的藝術品，為什麼要迎合大眾口味？」但後來 Kaka轉念，如果自己的作品能夠被使用在生活中似乎也不賴，所以後期她也開始創作飾品盒、項鍊、花器等，讓這項工藝創作變得更佳「親民」。

把握育兒生活創作，可以不只是餵奶的媽媽

或許一邊育兒無法全心創作，但對 Kaka來說金錢收入足夠即可最重要的是不要停止創作

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

從幾乎沒有人認識「鑲嵌玻璃」藝術，到現在有越來越多人投入此領域，對Kaka來說無疑是個欣慰的肯定。日前她也正式加入斜槓成員，兼職成為一名母親，不僅時間被切割得很破碎，為了兼顧孩子與創作，還得因應「小人」的安危，時刻留意工作室的環境，以免碎玻璃灑濺弄傷。

成為母親後，因為時間有限，Kaka的創作欲反而變得更高，期望能有效率規畫每分每秒

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

Kaka容她每天都在跟時間賽跑，女兒睡覺時就是她的創作時光，所以經常在心裡祈禱著「拜託，還不要醒，再多睡一下吧！」否則一聽到哭聲就得立刻放下手邊正在進行的工作。雖然時常睡不飽，中間好幾度要崩潰，也總是嚷嚷著想要休息，但她心裡很清楚不能停，因為持續地創作能讓她明白「自己不只是一個照顧小孩的媽媽」，是能夠肯定自我價值的方式。

不設限任何可能，「島嶼秘境」閃爍藍色波動

利用不同的展覽和市集，Kaka 希望能讓更多人親眼目睹這無法被機器取代的細緻工藝

▲自愛工作室Kaka找到人生突破口。（圖／女子學提供）

如今女兒已逾兩歲，Kaka想想這樣好像也沒有什麼不好的地方，反倒因為能創作的時間被壓縮了，更珍惜每一次拿起焊槍、裁切玻璃的瞬間，享受每天緊湊充實的日子。

最近Kaka積極準備了一場在少少原始感覺研究室展出的作品，展覽名為「島嶼秘境」，邀請了20位來自台灣各地不同生代的創作者一同碰撞火花，而Kaka所分配到的展區正好是一處較陰暗的廊道。

透過一片片擁有氣泡感、水波紋的玻璃與燈光效果相呼應，再結合一些海棠花、十字花、鑽石紋路和藍色有色玻璃點綴，她希望能將這裡營造出海底隧道的魔幻效果，讓參觀的人能擁有走在海底的美麗錯覺。

延伸閱讀：

在合理的限度下，兼顧維生和創作！tiger milk 主理人小虎的羊毛氈哲學：「心想事成」

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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