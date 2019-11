在威尼斯，哪個迎面而來的旅人　身上不帶一點殘缺？

The more I learn, the more ignorant I find myself to be. -Zeno of Elea





人們在世界上走了一趟又一趟的旅程,在各項經歷中有個別的探索與思考,無論對人對己,越是深入了解,越難清楚以某種概略方式描述清楚。然而藝術,或許就是在這種描述的無能下,做出的嘗試與回應。

第58屆威尼斯藝術雙年展之際,法國雕塑家Bruno Catalano讓30個殘破不全人物組成的青銅作品系列《旅行者》(Les Voyageurs),在威尼斯的劇院、教堂與宮殿等空間中,個別呈現旅人獨一無二的旅程,並創造出一條穿越城市的軌跡。

Catalano的這系列作品,反映了他的生活經歷。出生於摩洛哥的他,1970年中期,與家人流亡至馬賽,這對那時10幾歲的他影響很大。在經過船員等多年的工作嘗試後,他最終在法國定居,並轉向雕塑藝術。

