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在威尼斯，哪個迎面而來的旅人　身上不帶一點殘缺？

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The more I learn, the more ignorant I find myself to be. -Zeno of Elea



人們在世界上走了一趟又一趟的旅程，在各項經歷中有個別的探索與思考，無論對人對己，越是深入了解，越難清楚以某種概略方式描述清楚。然而藝術，或許就是在這種描述的無能下，做出的嘗試與回應。

第58屆威尼斯藝術雙年展之際，法國雕塑家Bruno Catalano讓30個殘破不全人物組成的青銅作品系列《旅行者》（Les Voyageurs），在威尼斯的劇院、教堂與宮殿等空間中，個別呈現旅人獨一無二的旅程，並創造出一條穿越城市的軌跡。

請繼續往下閱讀...

Catalano的這系列作品，反映了他的生活經歷。出生於摩洛哥的他，1970年中期，與家人流亡至馬賽，這對那時10幾歲的他影響很大。在經過船員等多年的工作嘗試後，他最終在法國定居，並轉向雕塑藝術。

圖文來源／My Modern Met

（完整文章請看城市美學新態度

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