紐約街頭藝術地鐵免費送　數位藝術家的共眾分享

圖、文／孫韶蓮

我在紐約的清酒慶典裡認識了新銳藝術家Seung Jin Lee，他是韓裔藝術家，他的妻子是日本人，會說日、韓、英三種語言。他是多媒體藝術家同時集結紐約Bushwick的藝術家舉辦多媒體派對與展覽。他推廣數位藝術的方式是每天在地鐵站內免費把他創作的藝術作品發送給地鐵站的乘客。他把這個活動稱作「Everyday Free Art」除了推廣他自己的藝術品以外，也帶動推廣他的NY DigiAnaGroup，幫其他的紐約藝術家曝光。

就像是大部分為著生活奮鬥的紐約客一般，Seung Jin Lee平常的工作是運輸工人，一面做勞動工作還要辦活動，但仍然活力十足。Seung Jin Lee運用Instagram的QR圖碼讓路過的大眾都可以掃條碼進入他的Instagram頁面看到他的作品還有影片。Seung Jin Lee的Instagram是seungjin888。

請繼續往下閱讀...

改變世界讓我們一起努力，藝術提升心靈品質、教育改善生活水準、科技讓世界邁向進步！

孫韶蓮 aka 小喬, Giovanna Sun

企業家、作家、策展人 臉書專頁：www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人 中英文電子出版品：商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」