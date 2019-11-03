荷蘭彩繪藝術家創作　「時代倩影」爬上青年路老社區



▲由荷蘭彩繪藝術家創作的「時代倩影」藝術牆今天(11/3)揭幕，極力促成此案的市議員應曉薇也特別出席。(圖／應曉薇辦公室提供，下同)

生活中心／台北報導

由荷蘭彩繪藝術家ech阿水所創作的「時代倩影」藝術牆彩繪，今天(11/3)在青年路68巷口正式揭幕！當地里民闔家大小，在藝術家帶領下體驗創作的樂趣，真正讓藝術融入社區。

為這面牆努力了兩年的台北市議員應曉薇在參加儀式的時候說：「能夠把青年次分區變得更美麗更時尚很開心，也請未來文化局，民政局，區公所都能夠給予社區藝術更多的協助。」

▲「時代倩影」藝術牆(右)讓原本單調的社區牆面(左)增添新的生命力。

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創作「時代倩影」的荷蘭彩繪藝術家ech阿水則在揭幕式上感性地說：「在現代這個時代裡，我們生活的環境充滿了視覺的雜音，有一天能把我的藝術，呈現在能夠長久保存的地方，現在一切成真。在創作之前，我研究了許多在萬華當地的歷史，也探索了大家口中流傳關於萬華的故事。」



阿水進一步表示，他更想呈現的是時間的傳承，希望所有人經過這⾯牆時，「可以想過去的故事，或是也能想想未來你想在這裡實現的事，希望藝術能帶來更多力量，種下希望成真的種子，讓我們這塊土地，會越來越好。」

舊牆換上新裝，里民小朋友們由藝術家帶領闔家在地面上一起體驗創作的樂趣。忠貞里林錫祺里長也表達，希望台北市政府能多一些藝術進入到暫時無法改建的老舊社區，讓市民的生活品質更好。

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