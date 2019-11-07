藝術家上輩子救了宇宙，才能牽起基努李維的手？

好萊塢男星基努李維單身多年，上周六與藝術家 Alexandra Grant 公開相牽亮相，兩人互動甜蜜，讓人好奇是怎樣的藝術家，帶走了這個圈粉無數的男神的心，她的作品又是什麼樣子？

Grant是洛杉磯藝術家，由於從小開始即在墨西哥、美國、法國、西班牙等各處生活，使得她對語言與視覺交流感到興趣。她以圖像方式探索語言與文本敘事，並轉化成繪畫、雕塑、電影與攝影等創作作品。

Grant關注一些基本且核心的問題：我們所用的語言和見到的圖像，如何形成思維與交流方式？藝術家與作家，如何在科技世界中創造並影響文化？

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近期，她著重於古希臘悲劇文本《安提戈涅》的探索。在最新的展覽中，Grant從安提戈涅這名年輕少女為了要求同她兄弟同等權利，而挑戰了底比斯國王的統治為靈感，以《為愛而生》為主題，使用霓虹燈管呈現手寫線條「我是為愛而生」（I WAS BORN TO LOVE）。Grant結合霓虹燈與雕塑，並以鏡像方式對事物的表面概念，以及採取立場的行為提出質疑。

圖文來源／Alexandra Grant、VoyageLA

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