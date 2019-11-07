　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藝術家上輩子救了宇宙，才能牽起基努李維的手？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

好萊塢男星基努李維單身多年，上周六與藝術家 Alexandra Grant 公開相牽亮相，兩人互動甜蜜，讓人好奇是怎樣的藝術家，帶走了這個圈粉無數的男神的心，她的作品又是什麼樣子？

Grant是洛杉磯藝術家，由於從小開始即在墨西哥、美國、法國、西班牙等各處生活，使得她對語言與視覺交流感到興趣。她以圖像方式探索語言與文本敘事，並轉化成繪畫、雕塑、電影與攝影等創作作品。

Grant關注一些基本且核心的問題：我們所用的語言和見到的圖像，如何形成思維與交流方式？藝術家與作家，如何在科技世界中創造並影響文化？

請繼續往下閱讀...

近期，她著重於古希臘悲劇文本《安提戈涅》的探索。在最新的展覽中，Grant從安提戈涅這名年輕少女為了要求同她兄弟同等權利，而挑戰了底比斯國王的統治為靈感，以《為愛而生》為主題，使用霓虹燈管呈現手寫線條「我是為愛而生」（I WAS BORN TO LOVE）。Grant結合霓虹燈與雕塑，並以鏡像方式對事物的表面概念，以及採取立場的行為提出質疑。

圖文來源／Alexandra Grant、VoyageLA

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！


※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔
12強／前進日本！中華3比0完封委內瑞拉
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝術家上輩子救了宇宙，才能牽起基努李維的手？

「紅毛猩猩」混入一群台灣黑熊　新住民繪本1幅畫後作力超強！

傳統「紡織、車業」如何改革翻身？本土創業家的故事超勵志

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

一沙一世界一花一天堂　拍鳥俱樂部精彩微距展登場

60歲爸媽說過「最潮用語」是什麼？ 網：媽看猩猩喊「工讀生出來」

女記者福興宮採訪　皮夾丟5天尋回…她最在乎健保卡照片：17歲的青春

蘭嶼、綠島垃圾亂丟問題嚴重　環保局祭出檢舉與取締止歪風

馬國丹斯里陳志遠參加研習　早起睡大通鋪自己摺棉被

Airbnb爭取多元旅宿合法化　5大多元旅宿規管政策原則喊話政府

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

藝術家上輩子救了宇宙，才能牽起基努李維的手？

「紅毛猩猩」混入一群台灣黑熊　新住民繪本1幅畫後作力超強！

傳統「紡織、車業」如何改革翻身？本土創業家的故事超勵志

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

一沙一世界一花一天堂　拍鳥俱樂部精彩微距展登場

60歲爸媽說過「最潮用語」是什麼？ 網：媽看猩猩喊「工讀生出來」

女記者福興宮採訪　皮夾丟5天尋回…她最在乎健保卡照片：17歲的青春

蘭嶼、綠島垃圾亂丟問題嚴重　環保局祭出檢舉與取締止歪風

馬國丹斯里陳志遠參加研習　早起睡大通鋪自己摺棉被

Airbnb爭取多元旅宿合法化　5大多元旅宿規管政策原則喊話政府

彈劾川普「首場公開聽證會」訂11月13日　全美實況轉播！

亞足U19資格賽／隊長林明偉大四喜　中華8比0退澳門奪首勝

王俊凱「留言蔡依林」失敗！　天后回「超甜暱稱」踩雷…女友粉酸：妳給我注意點

CBA／學習林書豪拚勁　首鋼教頭：將利於中國籃球發展

CBA／林書豪三分火力終開張　喜捐12000元人民幣做公益

絲襪妹認識3天約出門！精壯男掏「乖乖水」餵下…1年得手400次

12強／敗給張奕　委內瑞拉教頭：我要對他脫帽致意

言承旭新劇搭小20歲沈月…連吻7次甜炸！重現《流星花園》台詞…網：帥到讓人發瘋

魏應充7罪定讞「確定抓去關」！　彰檢防逃機制火速啟動

下班苦練到半夜！冰球高材生李昕容　白天其實是工程師

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

釜山航空開大絕！1111元機票買一送一

客備註「我瘋～子」　外送員愣：有危險嗎

名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

60歲爸媽最潮用語？網：看猩猩喊工讀生出來

陪住院爺爺！他清晨4點坐起　秒裝死倒頭睡

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

記者採訪媽祖遺失皮夾　奇蹟尋回

600萬人朝聖「梵谷數位展」來台

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

更多熱門

相關新聞

基努李維女友銀白髮色超脫俗

基努李維女友銀白髮色超脫俗

演藝圈的黃金單身漢基努李維（Keanu Reeves）孤身近20年，近期終於宣告脫單，娛樂圈與粉絲們都驚訝萬分，也都給予滿滿的祝福。基努李維在一場電影晚宴時牽著女友藝術家Alexandra Grant 出席，也大方面對鏡頭拍照，身材高挑、纖細的Alexandra Grant留著銀白頭髮，讓她顯得相當氣質出眾。

花鳥風月的空靈系少女

花鳥風月的空靈系少女

男友109則訊息狂問一句話　她吃醋爆

男友109則訊息狂問一句話　她吃醋爆

基努李維「單身18年」終於認愛

基努李維「單身18年」終於認愛

男客剪髮...後方公主冷按負評：我不喜歡

男客剪髮...後方公主冷按負評：我不喜歡

關鍵字：

城市美學新態度基努李維女友藝術瘋設計

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

滿意韓國瑜請舉手！高雄官員全沉默

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

小學生網紅偷拍媽內衣片衝流量

闖進6強！張奕7局無失分　中華3比0完封委內瑞拉

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面