拍滑板練成的攝影技！超現實復古唯美高速棒球攝影

又到了全民關注棒球直播的時刻！棒球熱血，然而藝術下的棒球，也非得一起burning？來看看Matt Hawthorne的攝影作品再下結論吧！

美國攝影師 Matt Hawthorne，專門從事商業運動攝影。由於他在高中到大學階段瘋玩滑板，是專業滑板手，他的贊助廠商讓他記錄自己的滑板狀態，讓他接觸到35mm底片相機，並挑戰了用閃光燈拍攝動作的瞬間。最終，他在這當中獲得更大的樂趣，將重心轉向攝影。

由於自身經歷與興趣的緣故，Hawthorne攝影作品大多與運動項目相關。他剛開始是以拍攝朋友滑板磨練捕捉快速圖像的技術，並由此發現自己對藝術形式的熱愛，幾經琢磨，使得他的創作帶有獨特的構圖與氛圍。例如他在「ACADEMY SPORTS & OUTDOORS BASEBALL」系列，使用了復古柔和色調，以及簡單的幾何形構，不僅捕捉棒球運動的美感，更有種超現實氛圍，似乎能將觀者帶到另一個時空……

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圖文來源／fubiz、Matt Hawthorne

（完整文章請看城市美學新態度）

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