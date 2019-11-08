貪圖涼快仰躺人行道「消暑」嚇壞路人　女警四處查訪送回家

▲85歲詹姓老翁為貪圖涼快竟一動也不動的仰躺在冰涼人行道上。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市85歲詹姓老翁為貪圖涼快竟一動也不動的仰躺在冰涼人行道上，讓經過的巡邏員警也嚇了一跳，趕緊上前查看，員警隨後在對談過程中，發現老翁無法清楚說出自己的姓名與住址，人臉辨識系統也因面貌差距過大會法查出，只好載著他四處查訪，終於在走訪近10個社區大樓後，有保全人員認出，這才將老翁安全送返回家。

▲員警和救護人員上前關心老翁情況。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，蘆竹分局大竹派出所女警游子萱與警專實務訓練生戴翊丞7日早上巡邏經過蘆竹區中興四街時，見到一名老翁一動也不動的仰躺在地上，誤認發生事故，並通報消防救護人員前來，原來詹姓老翁嫌太熱就隨興躺在冰涼的人行道上「消暑」一下。

▲在確定老翁無大礙後走訪近10個社區才安全送回家。（圖／蘆竹警分局提供）

員警原本使用手持行動載具的人臉辨識系統，試圖查證老翁身分，可能是戶政事務所照片久未更新，與現時面貌差距甚大，因此系統無法準確辨識身分。在老翁無法說明姓名和住處情況下，員警只好載著老翁在週遭查訪，連熱心民眾也一同加入尋人行列，終於在走訪近10個社區後，好不容易才有保全認出詹姓老翁，將他平安送回家。蘆竹分局呼籲，家中長者有迷途走失風險者，為提高尋獲機率，請定期向戶政事務所申請照片更新，或向區公所申辦愛心手鍊，警察機關也有提供指紋建檔服務，歡迎民眾多加利用。

►偷偷分享少女秘密！shopping.ettoday.net/