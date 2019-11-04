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停家門口吃36張罰單！高雄男「2萬噴出」出招　網細看：活該

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記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄十全一路出現檢舉達人，許多住戶抱怨，他們將車停在家門口，卻接連收到36張罰單，至少繳了2萬多元，「我們都做小生意，通融一下啦」，並拿起口罩等物將車牌擋住，避免再次被檢舉。許多網友細看才發現，原來住戶停車的範圍包括了人行道，才會被開罰。

住戶表示，他停在自己家門口，外面也有留路給人走，不懂對方為何要檢舉，「把我們開單成這樣，一張600、5張就3000了，我一天都賺不到3000，生意都不用做了」。

▲▼停家門口吃36張罰單！高雄男「2萬噴出」出招　網細看：活該（圖／東森新聞）

▲▼住戶9月被開檢舉，收到36張罰單。（圖／東森新聞）

▲▼停家門口吃36張罰單！高雄男「2萬噴出」出招　網細看：活該（圖／東森新聞）

「這停車位又很少…」另名住戶表示，他們都做小生意，被檢舉怕了才會拿起口罩、布及紙板等物品遮住車牌，就擔心會再收到罰單，「通融一下啦，36張被罰2萬1000了」，並從照片角度推測檢舉達人是做在行徑上的公車錄影截圖。

雖然停在自家門口遭檢舉被罰，讓許多住戶非常難受，但網友認為「人行道和騎樓本來就是給行人使用的」、「仔細一看，車子都停在人行道上了，被檢舉或拖吊都是必須的」、「買不動產時時，這點本來就該是價格的減項」，但也有人幫住戶說話，「停家門口占一點人行道真的不必這樣」。

▼住戶最後都將車牌擋起，深怕再次被檢舉。（圖／東森新聞）

▲▼停家門口吃36張罰單！高雄男「2萬噴出」出招　網細看：活該（圖／東森新聞）

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