黃國昌曝「韓國瑜炒房重要視角」　點名曾銘宗出面說明

▲韓國瑜。（資料照／記者葉南州攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，引發熱議。對此，時代力量立委黃國昌表示，韓國瑜炒房事件的重要視角其實是，台肥「以分期付款之名、行資金貸與之實」，「作為國營事業的台肥，可以幹這種事嗎？」他指名，台肥聲稱這樣搞，曾經金管會同意，當時擔任金管會主委的曾銘宗，是否該出面說明？

黃國昌7日在臉書發文，他說，企圖營造庶民形象的中國國民黨總統候選人韓國瑜遭週刊揭露7200萬的炒房新聞後，目前絕大多數的討論都置於韓國瑜庶民形象的破滅。另外，韓國瑜也大動作質疑是誰洩漏他的財產資料、侵害其個人隱私，除了遭週刊駁斥外，更遭指「洩密的人其實呼之欲出」。他也說，韓國瑜大可不必動怒，可以查一下當時台肥董事長李復興是誰的人馬或許就有線索。

▲黃國昌質疑台肥「以分期付款之名、行資金貸與之實」。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

不過黃國昌認為，事實上更重要的視角是，當時央行為了抑制房市炒作，實施豪宅現貸政策，導致原先預計能向銀行貸款7成的韓國瑜最後只能貸到5成。他表示，另外2成就是由台肥「以分期付款之名、行資金貸與之實」，並設定二胎抵押權，第一順位是銀行。

黃國昌指出，台肥澄清是「通案」、而非「個案」，姑且不論是否真的每個承購户都可以借的到，台肥這樣搞，等同徹底掏空央行的限貸政策，提供銀彈讓投資客炒房，「作為國營事業的台肥，可以幹這種事嗎？」台肥將原應收到的買賣價金貸放出去，有收受利息嗎？他質疑，台肥聲稱這樣搞，曾經金管會同意，這是真的嗎？當時擔任金管會主委的曾銘宗，是否該出面說明？

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

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