藍營嗆小英也買地　蔡英文反擊：財產申報經過一一檢驗





▲蔡英文出席「台北國際旅展」開幕典禮（圖／記者楊詩益攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」，爆料一出，韓國瑜「庶民」形象備受質疑。不過，藍營卻稱總統蔡英文也在32歲時購地，認為蔡英文沒有資格談論這一題，對此，蔡英文受訪時強調，自己的財務申報經過一一檢驗。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。爆料一出，韓國瑜「庶民」形象備受質疑。對此，藍營反擊稱蔡英文也在32歲時購地，認為她沒資格說話，甚至酸她是地主總統。

對此，蔡英文8日一早受訪時表示，這個事情在上次選舉國民黨已經吵過一次，當時也都釐清了，舊事重提沒有意義，「我的財產申報很長很長的時間，我的財產也都是長期持有的財產，也都經過一一檢驗，我參加過這麼多次選舉也都一一檢驗過了。」

蔡英文強調，倒是韓市長對於外界的質疑，他必須說清楚，「這件事情也就是現在韓市長牽涉的事情，是誠信的問題，也是群眾檢驗候選人是不是言行一致的問題。」

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