「將有重大訊息宣布」　許毓仁：我不能掉出安全名單

▲許毓仁率領業界好友於立法院召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委許毓仁辦公室7日晚間發出採訪通知表示8日上午10點將於立法院舉行記者會，「將有重大消息宣布」，結果原來是率領10多位新創業界好友，公開呼籲將全力爭取進入國民黨2020年不分區立委安全名單。他強調，「至少在安全名單裡面許毓仁這一席絕對不能掉」。

許毓仁表示，自己四年前從TEDxTaipei步入國會，以政治素人的身份，帶著創新創業的精神，懷抱著「科技帶動立法，立法帶動創新」的初衷，檢視將近四年來的問政，包括60場記者會、17場公聽會、25場協調會、52場座談會、24項國會外交及72項重要法律提案，不論是科技創新領域，或是人權環境議題，「我毫不客氣的告訴各位，我創下許多個『第一』，更是『唯一』的問政紀錄。沒有許毓仁，立法院就不是專業與進步的國會」。

許毓仁認為，不分區立委是代表一個政黨的終極價值，其核心理念影響的是國家的未來。因此，不分區立委除了代表政黨形象，更要呈現一個政黨的前瞻性以及關注議題的多元性，更需要專業化、年輕化，讓國會充滿創新挑戰、肯衝、能衝的青春氣息，這樣一個專業取向、多元共融的國民黨不分區名單，才能讓民眾重拾信任。

▲許毓仁率領業界好友於立法院召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）



許毓仁說，這段時間他接獲很多年輕朋友的反應，希望看到國民黨能夠與年輕世代走得更近，提名名單可以是一個有前瞻性、未來感的名單，包括很多泛藍陣營支持者都希望年輕的聲音可以保住，「至少在安全名單裡面許毓仁這一席絕對不能掉」。

許毓仁也說，黨內是否願意讓他連任，是一個社會上重要民意的指標，「大家都看得出來我四年來的問政表現，還有支持新創、推動專業立法的成績單，我有信心黨內會把我排入安全名單」，這不僅是對社會重要示範，也是國民黨進步挺新創的價值展現。

另外，國民黨不分區立委提名8日截止受理申請，已有逾百人角逐提交申請書爭取，但近日傳出台灣民眾黨已接觸部分國民黨不分區立委，爭取加入民眾黨，並將列入不分區安全名單。對此許毓仁表示，任何政黨與個別立委接觸都是屬於個人範疇，「至少我這邊民眾黨沒有跟我接觸 」，目前也沒有這樣的考慮與考量。

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