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川普凍結4億美元軍援　逼急烏克蘭總統「上CNN」宣布調查拜登

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▲烏克蘭喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky），2019年烏克蘭總統選舉候選人（另一拼法為：Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透社） 

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普陷入「烏克蘭門」醜聞，正面臨彈劾調查。《紐約時報》7日則報導，位於風暴中心的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）原本預計9月接受CNN採訪時，宣布對川普的政敵拜登（Joe Biden）展開調查，不過後來消息曝光，川普只好批准軍援，澤倫斯基也取消現身節目。

《紐時》指出，當時是9月初，新任烏克蘭總統澤倫斯基面臨痛苦的抉擇，一個是屈服於川普的要求，公開宣布對拜登展開調查，另一個則是拒絕，但下場就是失去急需的軍事援助。兩名參議員告訴他，只有川普才能發放援助，剩下的時間並不多。

澤倫斯基面對的挑戰是，如果川普未能在財政年度9月30日截止前批准近4億美元的軍援，他可能會失去全部的資金。與烏克蘭政府關係密切的「民主倡議基金會」（Democratic Initiatives Foundation）高級研究員布爾科夫斯基（Petro Burkovskiy）表示，助手們偏好向川普低頭，「他們願意這麼做，就算看來是在幫助川普連任，可能會失去美國兩黨的支持，代價很高。」

CNN主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）7日表示，他幾個月前就準備好採訪澤倫斯基，後來烏克蘭門醜聞爆發，雖然CNN並沒有主動取消採訪，計畫卻跟著泡湯。

札卡利亞說明，他和澤倫斯基協調數個月，自從對方當選總統後，無論如何都想要採訪這名喜劇演員出身的總統，只是當吹哨人（whistleblower）投訴的消息傳開後，「我們清楚明白採訪已經結束了。」

《紐時》寫道，川普放行對烏克蘭的軍事援助，解除澤倫斯基現身CNN節目的必要性；此前，幾乎所有官員都支持澤倫斯基透過節目宣布調查拜登，因為在即將來到的和平談判中，為了美方的軍援及外交支持，烏克蘭值得冒險。

▲札卡利亞未能如願採訪到澤倫斯基。

札卡利亞表示，他相信白宮並未特別要求澤倫斯基出現在他的節目，只是簡單提及應該要以電視採訪的形式呈現。對於澤倫斯基有意宣布對美國前副總統拜登以及其兒子展開調查，札卡利亞並不知情。

札卡利亞形容，澤倫斯基是個迷人的傢伙，他還是希望有天能進行採訪，「但我必須說，我沒想到他們承受多大的壓力，考慮到他們承受的壓力，他們的舉止很酷。」

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