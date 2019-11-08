學校午餐吃粉條！5歲童「腹痛狂嘔吐」...16天亡　家屬淚曝：尿液檢出老鼠藥

▲5歲男童經過了16天的救治仍宣告不治。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省珠海市一間幼兒園近日爆出中毒事件，一名5歲葉姓男童10月22日在食用完學校的午餐後，突然感到腹部劇痛，甚至還出現嘔吐的情況，隨後被送到醫院救治，經過16天的治療仍不幸離世。男童的家長透露，該班老師先前稱，是因為中午吃了粉條，但孩子的尿液卻檢驗出有老鼠藥。

據紅星新聞報導，男童當時出現不適狀況後，被送至廣州的醫院救治，且遲遲未脫離生命危險，直到11月7日下午不幸身亡。男童的爸爸回憶，自己在10月22日下午4點多時，收到幼兒園的通知稱，孩子吃完午餐後就突然腹痛、嘔吐，甚至還不停抽搐，因此便立即趕到現場。

據廣東省人民醫院兒童重症監護室開出的疾病診斷證明書顯示，該名男童患有痙攣、心源性休克、代謝性酸中毒、腦水腫、心肌炎等現象。據悉，在孩子的尿液中，甚至還檢測出體內含有「氟乙酰胺」（為有機氟內吸性殺蟲劑，民間自行配製的毒鼠藥）。

▲男童的尿液檢測報告顯示，含有老鼠藥成分。（圖／翻攝紅星新聞）

男童的爸爸表示，「我們問了老師，孩子中午吃了什麼，他們說吃了粉條。」他提到，「兒子就讀該間學校已3年，現在也不清楚孩子到底是吃什麼中毒的，目前也都聯繫不上幼兒園，他們到現在都還沒有給我們一個說法。」

對此，珠海市公安局表示，市公安局於相關職能部門部門已第一時間成立聯合調查組，目前事件正在調查中，而該間學校的其他學生經醫院檢查未發現明顯症狀；事發後，該學校已被關停，而就讀中的學生們已作轉校安置。

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▼目前該男童就讀的學校已被強制關閉。（圖／翻攝澎湃新聞）