天整個都黑了！緊鄰公路百米外幼兒園烈焰亂竄　長腿正妹護愛車遭燙

▲高雄市三民區一間以前是幼兒園的鐵皮屋發生火警，民眾慌亂逃,消防隊灌救 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區昌裕街巷子內一間已經廢棄的幼兒園驚傳發生火警，火勢相當猛烈，甚至冒出的黑煙在幾百公尺外的高速公路都清楚可見，消防隊趕抵現場救火，不過這家發生火警的幼兒園旁邊緊鄰的住戶，可以是說慌亂逃命，有母親抱嬰兒逃出，還有一名正妹怕自己的愛車被燒毀，為了牽車遭到火勢燙傷，還好沒有大礙。

這起火警救發生在2日下午1點左右，消防隊接獲通報之後，迅速趕抵現場拉水線灌救，不過根據民眾自行拍下的影片，可以聽見消防隊抵達灌救的時候，民眾先接水管來灌救，但是住戶也質疑裡頭有幼兒園內有易燃物品，所以光靠一條水管是無法滅火。

▲高雄市三民區一間以前是幼兒園的鐵皮屋發生火警，民眾慌亂逃,消防隊灌救 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市三民區一間以前是幼兒園的鐵皮屋發生火警，民眾慌亂逃,消防隊灌救 。（圖／記者吳奕靖攝）

清楚可以聽見火場傳出有物品無法耐火勢高溫零星，導致爆破的聲響，住戶看到火越來越大，只好決定逃跑，趕緊叫還在屋子裡的小孩以及其他老人趕緊出來，「趕快出來，已經燒到隔壁，每一家都燒到了」，甚至有一名媽媽抱著嬰兒逃命，一手推著嬰兒車，手上還提著家當。

就在火勢控制之後，一名正妹在附近巷道當中，用冰枕敷著右手，仔細詢問才知道，她的機車原本就停在火場旁的空地，為了搶救自己的愛車，不慎被火給燙傷，不過還好沒有大礙，詳細起火原因，還要等到火場鑑定報告出爐後才能夠確定。

▲高雄市三民區一間以前是幼兒園的鐵皮屋發生火警，民眾慌亂逃,消防隊灌救 。（圖／記者吳奕靖攝）





▲高雄市三民區一間以前是幼兒園的鐵皮屋發生火警，正妹牽愛車逃跑遭燙傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

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