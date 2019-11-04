中興新村臭豆腐名店中毒案歇業半年　檢不起訴！業者：年後一定再起！

▲中興新村臭豆腐名店中毒案檢方不起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／南投報導

南投縣中興新村知名臭豆腐老店，4月27日、28日有189名顧客消費後上吐下瀉發燒，衛生局經過兩次採樣的物品和工作人員糞便皆無沙門氏桿菌，南投地檢署偵查終結，給予不起訴處分，業者在臉書PO出不起訴書，指司法還其清白，賠償金就當20年義賣一次做足，獲賠償金的人若覺得不該拿就自行捐給慈善單位。

根據檢方的不起訴內容指出，因「原因食品」未驗出沙門氏桿菌，病患糞便的菌株血清型也不完全一樣，因此無法認定沙門氏桿茵菌食物中毒。因臭豆腐業者已和其中168名顧客和解，也對有醫療的人賠償40多萬元，事後態度尚稱良好。

▲中興新村臭豆腐名店中毒案檢方不起訴。（圖／記者唐詠絮翻攝自網路）

對此臭豆腐店家除了在網路po出不起訴，也在網路說，「這六個月讓支持我們的朋友貴客們擔心了，謝謝司法檢察官經過仔細比對查驗，終於還我們清白，事實證明，在我們所有工作人員及食物器具，皆未驗出所謂的 沙門桿菌。」

店家也說，「對於這陣子攻擊我們的人，我們也不想再計較了，就當作自己上了紮紮實實的一課，而在有心人帶風向語論下先拿到我們賠償的人，我們就當作把往後十年二十年的義賣一次做足，你妳們自行把不該拿的，全都捐至南投孤苦無依老人仁愛之家吧！再次謝謝這陣子相信我們及給力的朋友貴客，我們在年後一定會再起的，這陣子只想好好再沈澱一下。」

▲中興新村臭豆腐名店中感謝媽祖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

店家上午還去跟媽祖還願，「媽祖很靈驗，上次問官司，媽祖要我們只要持續存好心，不仇恨自然沒事，所以當司法還我們公道，我們也不想求償不計較，老天自有眼。今天來問重新開店，很幸運的媽祖給了我們籤首，與大家分享，希望未來持續存好心做好事，心安自然平。」

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

