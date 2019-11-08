影／搭計程車坐副駕！司機下秒「嘟嘴撲來」強吻：我喜歡妳　女客氣炸了

記者朱世凱／綜合報導

浙江省嘉興市一名女子近日搭乘當地的計程車，不料抵達目的地正準備下車之際，突然遭到司機強吻臉部，對方還不斷聲稱「我喜歡妳，不要投訴我！」讓她氣得大罵「流氓！」隨後報警求助。據悉，這名司機很快就被解雇，道路運輸管理局也下令全市不得再錄用他。

綜合陸媒報導，女乘客表示，當自己準備解開安全帶下車時，男司機突然將身體越出座位，之後迅速朝她臉部強吻，她因為反應不及，只能不斷大喊「流氓！」並且揚言要報警；司機聽到後頓時求饒，「我給妳道歉行嗎？」、「我喜歡妳！不要投訴我」。女子生氣地回應，「不行，我就是要投訴你！」並且開始撥打求援電話。

▼計程車司機突然把臉湊向女乘客，之後迅速在對方臉上親一下。（圖／翻攝自紅星視頻）

被強吻的女子事後透露，司機在她上車後就不斷找機會搭訕聊天，但她都沒有理會，沒想到對方竟然會做出這樣的舉動。報導指出，司機事後被警方以涉嫌猥褻，處以行政拘留5天，計程車公司也立刻將他解雇，當地運輸管理部門更敦促全市計程車業者不得再錄用該名司機。

網友看完後都傻眼表示，「喜歡就可以親，那不就有一堆人都是我丈母娘了？」、「親了人家還不讓人家投訴，是在玩扮家家酒嗎？」、「最可怕的是，竟然只被拘留5天...」、「坐後排安全點」、「怎麼沒賞他一巴掌」、「電視劇看多了，不是男主角還這樣」、「人醜性騷擾」、「好莫名其妙的經歷」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼女乘客氣得打電話報警。（圖／翻攝自紅星視頻）