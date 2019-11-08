台灣勞工赴「塞班島蓋七星級飯店」遭無預警解雇　資方遭爆是吳佩慈男友

▲七星級飯店資方遭爆是吳佩慈富商男友。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

台灣勞工遠赴海外打拚，千里迢迢跑到太平洋島嶼塞班島，參與吳佩慈的富商男友在當地投資飯店的裝修工程，卻遭到無預警解雇，讓勞方相當不滿，正與資方進行談判，希望能夠爭取合理滿意的解決方法。

台灣勞工遠赴太平洋島嶼塞班島，在當地飯店進行裝修工程，卻在11月5號，資方突然說，「工程已經完成，不需要這麼多人」大約157名台灣勞工頓時丟了飯碗。

▲台灣勞工赴塞班島蓋七星級飯店，卻遭到無預警解雇。（圖／翻攝自蘇先生臉書）



台灣勞工蘇先生指出，「合約上就有說，7天前就要通知，或是你要直接，給我們7天的工資，就可以提前解約」。

當初透過台灣仲介合約簽證一起辦到好，裡頭還提到，如果要提前解約必須7天前通知，或是以7天工資終止合約，如今在當地工作一年多無預警遭到解雇甚至還被要求簽署自願離職同意書公司才會負擔，回國機票讓這群台灣勞工們相當不滿。

▲勞工已經組成自救會與資方談判。（圖／翻攝自蘇先生臉書）



這群台灣勞工裡頭，有人負責水電、有人負責裝潢，面對突如其來，勞資糾紛他們隨即成立自救會，並詢問律師要找資方談判，目前他們還正在與資方，針對資遣費等事項進行談判當中。

▲右二為吳佩慈男友紀曉波。（圖／翻攝自吳佩慈微博）



這棟飯店是吳佩慈的富商男友紀曉波投資興建的度假飯店，紀曉波事後回應，是因為飯店負責的工程已經結束，才會讓台灣勞工們回台灣。

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