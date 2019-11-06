全面取締違法Uber倒數！　駕駛怨轉型卡關「12月人、車合法不可能」

▲Uber條款上路後，Uber駕駛需在12月起完成人、車合法，否則將遭開罰。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款10月6日正式生效，Uber司機12月起若無人、車合法，就將全面取締開罰。網路叫車平台自救會6日上午召開記者會曝轉型困境，「最大問題就是拿不到計程車車牌」，甚至一張車牌還喊到5萬元，要在12月1日前完成加入車隊、 靠行、轉貸、保險、驗車、領牌、完成掛牌，根本是天方夜譚，希望政府能再給點時間，緩衝期延長到12月底，這樣至少有6-7成司機有活路。但交通部對此則重申，輔導期到11月30日截止。

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▲Uber駕駛再喊話，希望交通部能延長緩衝期到12月底。（圖／記者賴文萱攝）

北北基桃首家與Uber策略結盟的多元化計程車隊Q Taxi，截至目前有2000多名駕駛已經完成入隊，但完成掛牌只有300台。自救會說，要能順利走完加入車隊、 靠行、轉貸、保險、驗車、領牌等流程，至少要3周時間，但這種順利的駕駛，通常多是沒有貸款的人，只要取得牌照、資格拿到就可以加入。

自救會發言人李威爾說，Uber司機現在面臨最大問題就是拿不到計程車車牌，甚至有些車行還會問說「你跑哪個車隊？」，只要回答跟Uber合作的Q Taxi車隊就會被拒絕，沒有拿到車牌，就沒辦法掛牌開車。

▲與Uber合作的Q Taxi 多元話計程車車隊約有2000名Uber司機入隊，但僅300台車完成掛牌。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

李威爾說，台中、桃園分別都只有300多張車牌，但當地駕駛卻有1000多位，雖然車牌可以跨區買賣，例如台北車牌可賣出到桃園，但這必須要經過當地計程車工會同意，如果工會不同意，車牌就賣不過去，本來空牌數量就少了，沒辦法負荷。很多業者也藉機哄抬，有聽過桃園一張車牌要賣5萬元，原本行情根本沒那麼高。

另外，考完執登測驗後，駕駛還要參加交通大隊負責的講習會，但因為負責單位人力不足，約有2000多名駕駛，無法在11月底前上課，因此要到12月中才能拿到證照。

▲Uber司機拼轉型多元化計程車，出示通過執登考試的證明。（圖／網路叫車平台自救會提供）

自救會強調，Uber駕駛現在都很努力在配合，不是不願意轉型，但是要跑流程再加上各方勢力阻擋，讓他們轉型進度慢了。「政府推政策不能只做一半」，應該要透過公權力、政府單位力量去協調，也希望至少再給駕駛們一點時間，懇求再延長到12月底，這樣預估至少會有6-7成的駕駛有活路可走。

▲自救會說，Q Taxi車隊開通中心每天都有許多駕駛在等待辦理入隊。（圖／記者賴文萱攝）

雖然Uber代僱駕駛提出再延長緩衝期要求，但交通部今日已公告汽車運輸業管理規則第103條之1之輔導期間至108年11月30日止。交通部提醒，小客車租賃業代為駕駛之駕駛人必須把握輔導期間在11月30日前儘速完成轉換，至未能於輔導期間內轉換完成之駕駛者，仍可遵循汽車運輸業管理規則第103條之1規定，繼續留在小客車租賃業提供1小時以上之載客服務，以維持生計，後續再逐步轉型。

Uber駕駛多元化計程車轉換流程，如下：

1.考取執業登記證

2.前往內湖開通中心：洽詢 Uber 系統合作 Q Taxi 車隊，領取入隊證明、多元化核准函

3.前往計程車行：加入車行取得受雇單後，前往交通警察大隊領取執業登記證

4.回到計程車行：領取車行所提供之驗車文件

5.前往各地監理站：完成驗車、領牌手續

6.洽詢車隊網站提供的窗口：辦理第三責任險

7.前往內湖開通中心：辦理乘客險、上傳文件、設定駕駛端 APP 帳號，並向車隊登記銀行資訊

8.於內湖開通中心：現場開通並申請車隊開通獎勵