違法Uber12月起取締！租賃業怒轉換不及　赴交部嗆「別逼死司機才後悔」

▲租賃業者赴交通部抗議，Uber條款讓租賃業被「抄家滅族」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款10月6日正式生效，Uber司機12月起若無人、車合法，就將全面取締開罰。租賃車業者與代僱司機今（7）日赴交通部抗議，大喊「官逼民反」，齊聲高吼要交通部長林佳龍出來面對，嗆林佳龍有錢可以領、有豪宅可以住，但老百姓怎麼辦？不要當縮頭烏龜，也不要等到逼死司機才後悔。現場更有司機拿出一瓶水往身上淋，並拿出打火機說「現在淋的是水，下次就是汽油了」。

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▲林建良說，政府說要輔導業者轉型只是喊喊口號，根本不知道過程有很多問題。（圖／記者賴文萱攝）

中華民國小客車租賃車商業同業公會全聯和會理事長林建良表示，租賃業及代僱司機都要生存，這次只是要求政府整個配套措施要做好，讓大家有一個生存的機會，結果政府還是只喊喊口號，根本不知道業者轉換過程有很多問題，很多人沒辦法在11月30日前完成。他說，司機想靠行，但沒有門路，找到的車行也不願意，如果政府不願意照顧業者，將會發起更大規模抗爭。

▲王世璋怒轟政府只顧計程車選票，讓他們免牌照稅、免燃料稅，結果現在一張計程車牌就地起價喊到15萬，這樣合理嗎？（圖／記者賴文萱攝）

台北市小客車租賃車業公會理事長王世璋不滿表示，這次租賃業是被交通部「抄家滅族」，政府只顧計程車選票，讓他們免牌照稅、免燃料稅，但完全不顧租賃業。「業者願意配合轉型成多元化計程車，但我們有車牌嗎？」他說，計程車車牌現在坐地起價，一張車牌還喊到15萬，計程車就是壟斷、囤積車牌，不願意讓租賃業成功轉到多元，政府連個配套都沒有就犧牲業者，這樣合理嗎？

交通部昨日公告汽車運輸業管理規則第103條之1（Uber條款）輔導期間至108年11月30日止。交通部再度提醒，小客車租賃業代為駕駛之駕駛人必須把握輔導期間在11月30日前儘速完成轉換，至未能於輔導期間內轉換完成之駕駛者，仍可遵循汽車運輸業管理規則第103條之1規定，繼續留在小客車租賃業提供1小時以上之載客服務，以維持生計，後續再逐步轉型。