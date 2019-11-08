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立冬到「宜蘭防大雨」！清晨最低16.5℃…一圖看週末天氣「北台備冬衣」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的立冬，北台灣也已經感受到濕涼天氣。受到東北季風影響，宜蘭發佈大雨特報，清晨最低溫則出現在南投中寮的16.5度。東北季風明天減弱轉乾，但受輻射冷卻效應影響，10、11日低溫下探17度。

中央氣象局預報員官欣平表示，今(8)日東北季風持續增強，北部、東半部持續有局部降雨的發生，宜蘭地區雨勢比較持續，氣象局已針對宜蘭地區發布大雨特報。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲宜蘭大雨特報。

氣溫方面，今日清晨最低溫自動測站為南投中寮16.5度、局署人工站則在淡水18.4度。北台灣一整天偏涼只有19-23度，中南部地區持續日夜溫差大，清晨低溫18-21度，而高溫接近30度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(8)日受東北季風影響，大台北及宜花有局部短暫雨，以北海岸及宜蘭較明顯；北台灣天氣較陰涼。新竹以南為晴時多雲；中南部白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。今日各地氣溫:北部17至23度、中部18至30度、南部19至31度、東部19至27度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

週末(9、10日)東北季風略減弱，所挾帶的水氣減少，迎風面天氣好轉；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適、早晚偏涼；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。下週一至三(11至13日)東北風偏弱、水氣少，各地晴時多雲、為秋高氣爽的天氣；北台灣白天舒適、早晚涼，中南部白天微熱、早晚涼。

由於週六起至下週三，白天陽光短波加熱、夜間長波輻射冷卻，各地日夜溫差大，容易感冒，應注意！下週四(14日)鋒面快速掠過、東北季風南下，北台灣天氣轉變，白天氣溫下降、有局部短暫雨；其他地區影響較小。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，這波東北季風主要影響新竹以北和宜蘭地區，整天體感溫度都很涼，苗栗以南的西半部地區中午高溫還是有28至30度，清晨夜晚普遍在18至19度，空曠地區因雲量偏少，有機會出現16至17度左右低溫，「這個週末北部可以拿出保暖的衣物了」。

▼一圖看週末天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

▲▼一圖看週末天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

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