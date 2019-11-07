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誤會了！今年秋天沒有比較涼　天氣小編一張圖分析「2大原因」

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▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲天氣小編分析，今年秋天沒有比較涼，但涼的早、秋老虎少是感受上較涼的主因。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

今年秋天，真的有比較涼嗎？天氣粉專「天氣即時預報」小編用去年、今年的溫度數據相比，分析今年秋天到底「涼多少」，不過結果卻是今年秋天還比較「熱」一點。天氣小編綜合分析，主要是今年「涼的久」、「秋老虎少」才是感受上較涼的主因。

天氣即時預報小編指出，發文時很常看到有人留言，今年秋天好涼、涼風好舒服、好久沒有感受到秋天，似乎許多人都覺得今年「秋意很濃」，並且許久未見。但實際上用去、今年的數據相比，其實並沒有比較涼。

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▲▼今年秋天比較涼？分析圖表。（圖／翻攝自天氣粉專天氣即時預報）　

▲今年秋天比較涼？數據分析顯示，今年只是比較早涼、秋老虎少。（圖／翻攝自天氣粉專天氣即時預報）

從「台北、台中、台南」的日均溫分析，今年比較早涼。以台北為例，今年第一次轉涼是在9月5日，去年則是9月9日，且今年從9月中旬就穩定轉涼，去年則是要到9月下旬才有穩定涼意。

不過，今年到了10月，卻「沒有更涼」。天氣即時預報說，雖然今年很早涼，但10月應該要更涼的時候，涼空氣卻沒有跟上。以台北10月均溫為例，今年為25.3度，去年是23.3度，今年是熱得多。

而今年的10月均溫，台北、台中、台南在「自身過去10年」當中排名都是前3高，也顯示今年10月，秋季主要的涼意月份，相較於以往，其實不涼。如果綜合9~10月的平均溫度，都比去年還高一些，因為去年到了10月底就有更強的冷空氣來了。

▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局天氣展望，11~12月氣溫以正常為主，但「偏暖比偏冷的機率高一點」。（圖／記者林敬旻攝）

天氣即時預報分析，為何會覺得今年秋天很明顯？綜合多數人覺得比較涼的原因可能是「涼的久」、「秋老虎少」。天氣小編說，由於今年入秋早，因此「涼的時間比較久」且「很穩定地涼」，相較於夏季的炙熱，剛入秋的北風、乾爽，的確讓人印象深刻，而且是持續久、很快就來的印象。

另外，去年9月17日，台北當天高溫為37.8度，為9月歷史第二高溫；而今年中秋後，就沒有明顯高溫發生，秋老虎幾乎消聲匿跡。沒有明顯冷空氣，但卻「穩定地涼」，讓許多人感覺到秋天真的到了，這2點可能是主導「讓你感覺今年很涼」的最大原因。

至於今年冬天會冷嗎？天氣即時預報說，依照氣象局的天氣展望，11~12月氣溫以正常為主，但「偏暖比偏冷的機率高一點」。不過，但這與冬天有沒有冷氣團、寒流並無直接關聯，例如霸王寒流當年是暖冬。

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