今晨竹苗15度！午後變天吹10級強風「2天防大雨地區曝」　周末再降溫

▲北東午後變天，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（7日）下午起到周五（8日）東北季風增強、水氣增多，迎風面北部、東半部降雨較多，其中以宜蘭降雨較持續，有局部大雨發生機率。他提醒，周日（10日）、下周一（11日）水氣轉少可能有「輻射冷卻效應」，中部以北、東北部低溫估17、18度，其他地區也只有19到20度。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，今台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域仍有8至9級強陣風；下午起東北風增強，上述地區將有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨各地低溫約19到22度。根據氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣的新竹畜試15度，新竹縣的峨眉也只有15.1度、新竹縣的寶山15.4度、苗栗縣的苗栗農改15.7度、苗栗縣的大河15.9度。

李孟軒說，今北部、東北部白天高溫約25、26度，花蓮、台東約27、28度，中南部約30度。他表示，這波東北季風影響到下周一，周六（9日）前較偏濕，周日、下周一水氣轉少，僅宜蘭、花蓮有零星降雨，其他地區為多雲到晴，屆時早晚可能有輻射冷卻效應，中部以北、東北部低溫估17、18度，其他地區也只有19、20度。

李孟軒指出，東北季風下周二、下周三減弱，各地為多雲到晴，僅宜花有零星降雨，但要注意日夜溫差大。他說，輕度颱風娜克莉在南海附近，移動緩慢，未來往越南方向移動，對台灣沒有影響，強度上看中颱；哈隆減弱為中颱，未來會持續減弱，都在遠洋活動，離台灣越來越遠。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼雙颱對台灣沒有影響。（圖／氣象局）



▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）