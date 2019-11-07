「立冬」冷空氣有感襲！氣象局曝最冷時間點　中部以北低溫探16℃

▲明天立冬有感降溫，北東轉涼，整天高溫20-23度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

明天立冬冷空氣很有感！今（7）日午後起，東北季風漸增強，北台灣可感受到風力增大，雲量增多，入夜後降雨機率也會逐漸提高，氣象局表示，北部及東北部明天起明顯轉涼，這波氣溫降幅比較明顯，其中下周一最冷，因水氣較少，在輻射冷卻效應影響下，西半部最低溫估下探16度。

周五是24節氣的「立冬」，正好碰上明顯東北季風增強，氣象預報員劉沛滕表示，從今天下半天開始，東北季風逐漸增強，迎風面的桃園以北、東半部地區雲量都增多，開始有局部雨勢出現。

請繼續往下閱讀...

▲東北季風今天起影響，各地早晚偏涼，最低溫出現下周一，中部以北低溫探16度。（圖／中央氣象局）

明天以東北部的宜蘭雨勢較為明顯，會有局部大雨發生機率，中南部則仍維持多雲到晴的穩定天氣，到周六到下周一東北季風帶來的水氣減少，屆時北部、東半部降雨將減緩轉乾。

▲下周一清晨是這波東北季風最冷時間點，西半部低溫探16-18度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

在溫度方面，氣象局表示，北台灣、宜蘭明天高溫將明顯下降，整天僅在20-23度，有感偏涼，周末由於水氣減少，在輻射冷卻影響下，中部低溫約18度、北部則為19度。其中，下周一清晨是這波東北季風最低溫的時間點，西半部將下探16-18度。

►「時間對我們來說完全沒用！」