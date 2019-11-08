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立冬了…東北季風帶涼空氣報到！中部以北「降溫剩16°C」　體感涼颼颼

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▲▼立冬了…東北季風帶涼空氣報到！中部以北「降溫剩16°C」　體感涼颼颼。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲娜克莉颱風滯留，未來將朝中南半島移動。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

大雨來襲，中央氣象局針對宜蘭地區發布「大雨特報」，8日起東北季風增強，北部東半部有局部降雨，北台灣整天偏涼，僅20度上下，至於24號輕度颱風娜克莉持續往中南半島移動，對台灣沒有直接影響。預估9日（周六）開始偏乾涼空氣影響，中部以北及宜蘭低溫將下探16度，甚至更低。

氣象局預報，8日東北季風持續增強，北部、東半部持續有局部降雨發生，宜蘭雨勢比較持續，可能出現局部大雨，已經發布大雨特報。北台灣一整天偏涼僅19至23度，中南部日夜溫差大，低溫18度、高溫近30度。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼立冬了…東北季風帶涼空氣報到！中部以北「降溫剩16°C」　體感涼颼颼。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲立冬了…東北季風報到！中部以北降剩16°C。（圖／中央氣象局）

24號輕度颱風「娜克莉」（NAKRI）7日晚間8時位於鵝鑾鼻南南西方1040公里海面上，7級暴風半徑100公里，近中心最大風速每秒28公尺，短期內呈現滯留狀態，未來將朝南南西緩慢向中南半島移動，預計對台灣無直接影響；23號中度颱風「哈隆」（HALONG），則位於鵝鑾鼻東方3140公里海面上，將逐漸減弱。

9至11日（周六至下周一）偏乾東北季風影響，各地大多多雲到晴，僅宜花有零星短暫雨，其中9日東北季風仍強，北台灣整天偏涼，10、11日涼空氣逐漸減弱，白天高溫回升，但雲量少、易有輻射冷卻效應發生，使得夜晚清晨氣溫更低，預計中部以北及宜花將下探16度低溫，沿海空曠地區不排除更低一些，其他地方也只有19度。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，這波東北季風主要影響新竹以北和宜蘭地區的氣溫，整天體感溫度都很涼，苗栗以南的西半部地區的溫度則沒有受到明顯的影響，中午高溫還是有28至30度，空氣偏乾的情況下，夜晚清晨低溫降幅較大，普遍在18至19度，空曠地區因雲量偏少，有機會出現16至17度左右低溫，「這個週末北部可以拿出保暖的衣物了」。

▲▼立冬了…東北季風帶涼空氣報到！中部以北「降溫剩16°C」　體感涼颼颼。（圖／中央氣象局）

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